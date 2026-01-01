Das FRIEDENSDORF sucht einen Pflegefachmann (m/w/d) für den ambulanten OP-Bereich in Oberhausen in Teilzeit

Als Kinderhilfsorganisation mit Sitz in Oberhausen/Dinslaken holen wir seit 1967 kranke und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten zu einer medizinischen Behandlung nach Deutschland. Hier werden sie in bundesweit kooperierenden Krankenhäusern oder im Medizin-Zentrum im Friedensdorf versorgt. Nach ihrer Rehabilitation in unserer Oberhausener Heimeinrichtung kehren die Kinder zurück zu ihren Familien. Dieses Konzept ist weltweit einmalig.

Der ambulante Eingriffsraum führt kleine operative Eingriffe wie z.B. handchirurgische, plastische, kleine orthopädische Eingriffe, sowie Entfernung von Fixateuren oder Platten im FRIEDENSDORF durch.

Die Stelle ist als Teilzeitstelle konzipiert, der Dienst wird im Rahmen eines Dienstplanes inkl. Wochenenden (i.d.R. ohne Nachtdienste) gestaltet. Die Einstellung kann zum sofortigen Zeitpunkt erfolgen. Der Arbeitsvertrag ist zunächst befristet, mit der Option auf ein späteres unbefristetes Beschäftigungsverhältnis. Arbeitsort ist 46147 Oberhausen

Für diesen Arbeitsbereich im FRIEDENSDORF suchen wir eine/n Pflegefachmann (m/w/d) mit dem Schwerpunkt auf der chirurgischen Versorgung der Kinder.

Ihre Aufgaben:

Prä- und postoperative Pflege und Betreuung

Unterstützung im Eingriffsraum und Aufwachraum

Wir erwarten:

Einen Berufsabschluss und Berufserfahrung im Bereich Pflegefachmann (m/w/d)

Bereitschaft zur Teamarbeit sowie Interesse an der Zusammenarbeit mit Freiwilligen im Ehrenamt oder Praktikum unterschiedlicher Generation und kultureller Herkunft

ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen, Belastbarkeit, Flexibilität und Organisationsgeschick

Freude am Umgang mit Kindern aus verschiedenen Ländern und Kulturen

Wir bieten:

Eine sinnstiftende Tätigkeit in einem engagierten Team

Ein abwechslungsreiches und verantwortungsvolles Aufgabengebiet

Ein Arbeitsumfeld, in dem Menschlichkeit und Unterstützung im Mittelpunkt stehen

Vergütung in Anlehnung nach TVöD

Weitere Informationen über unsere Arbeit finden Sie unter: www.friedensdorf.de

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, relevante Zeugnisse, Angaben zu Gehaltsvorstellung (brutto/Monat) und frühestem Eintrittstermin erwünscht) per E-Mail an: bewerbung@friedensdorf.de

oder per Post an:

FRIEDENSDORF INTERNATIONAL

Lanterstraße 21

46539 Dinslaken