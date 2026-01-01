Das Oberhausener FRIEDENSDORF sucht eine medizinische Fachangestellte (m/w/d) mit Schwerpunkt Verwaltung für das Medizin-Zentrum

FRIEDENSDORF INTERNATIONAL ist eine gemeinnützige, mildtätige Hilfsorganisation, die sich nahezu ausschließlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen finanziert. Unsere Einrichtung bietet Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten medizinische Hilfe, wenn eine Behandlung im Heimatland nicht möglich ist.

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

MFA (m/w/d) mit Schwerpunkt Verwaltung für das Medizin-Zentrum

In dieser vielseitigen Tätigkeit unterstützen Sie die Abläufe innerhalb unseres Medizin-Zentrums. Der Schwerpunkt liegt auf der Organisation und Dokumentation der medizinischen Vor- und Nachsorge der Schützlinge zwischen ihren Krankenhausaufenthalten sowie Fahrtenschreiben, Scannen und Verbandsplan. Außerdem arbeiten Sie eng mit dem Team des Eingriffsraums und anderen internen Bereichen zusammen.

Die Stelle ist als Vollzeitstelle (40 Std./Woche) konzipiert. Der Dienst erfolgt nach Dienstplan, inkl. Wochenenden (i.d.R. ohne Nachtdienste). Die Einstellung kann ab sofort erfolgen. Der Arbeitsvertrag ist zunächst befristet, mit der Option auf ein späteres unbefristetes Beschäftigungsverhältnis. Arbeitsort ist 46147 Oberhausen

Wir erwarten:

Eine abgeschlossene Berufsausbildung als Medizinische/r Fachangestellte/r (MFA) oder vergleichbare Qualifikation

Organisationsgeschick, Teamfähigkeit und Flexibilität

Lernbereitschaft und keine Scheu im Umgang mit unseren verletzten Kindern

Identifikation mit den Werten und Zielen unserer spendenfinanzierten Hilfsorganisation

Wir bieten:

Ein abwechslungsreiches, vielseitiges und verantwortungsvolles Aufgabenfeld

Ein wertschätzendes, freundliches und kollegiales Arbeitsklima

Vergütung in Anlehnung nach TVöD

Weitere Informationen über unsere Arbeit finden Sie unter: www.friedensdorf.de

Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:

Friedensdorf International

Lanterstr. 21

46539 Dinslaken

oder per E-Mail an: bewerbung@friedensdorf.de