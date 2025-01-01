Das Oberhausener Friedensdorf sucht eine Pflegefachkraft (m/w/d) oder eine/n MFA (m/w/d) für die Rehabilitationseinrichtung

FRIEDENSDORF INTERNATIONAL ist eine gemeinnützige, mildtätige Hilfsorganisation, die sich nahezu ausschließlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen finanziert. Unsere Einrichtung bietet den Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten medizinische Hilfe an, denen eine Behandlung im Heimatland nicht gewährt werden kann.

Die Tätigkeit umfasst neben Rehabilitations- und Büroorganisation auch die prä- sowie postoperative Versorgung der erkrankten und verletzten Kinder.

Die Stelle ist als Vollzeitstelle konzipiert, mit einer Arbeitszeit von 40 Stunden wöchentlich. Der Dienst wird im Rahmen eines Dienstplanes inkl. Wochenenden (i.d.R. ohne Nachtdienste) gestaltet. Die Einstellung kann zum sofortigen Zeitpunkt erfolgen. Der Dienstvertrag ist zunächst befristet, soll im Nachgang aber optional in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis übergehen.

Wir erwarten:

Einen Berufsabschluss und Berufserfahrung im Bereich der Pflegefachkraft oder als medizinische/n Fachangestellte/n

Flexibilität auch bei den Arbeitszeiten, Organisationstalent, Teamfähigkeit, Lernbereitschaft sowie keine Scheu gegenüber unseren verletzten Kindern

Identifikation mit den Arbeitsinhalten unserer spendenfinanzierten Hilfsorganisation

Wir bieten:

Ein abwechslungsreiches, vielseitiges und anspruchsvolles Aufgabengebiet

Ein freundliches und kollegiales Arbeitsklima

Bezahlung nach TVöD

Eine sinnstiftende Aufgabe

Weitere Informationen über die Arbeit entnehmen Sie bitte der Homepage www.friedensdorf.de

Wir bitten um schriftliche Bewerbungen an:

Friedensdorf International

Lanterstr. 21

46539 Dinslaken

oder per Email

bewerbung@friedensdorf.de