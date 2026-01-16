„Ein Dorf, das Kinder heilt“ auf ARTE

Über einen Zeitraum von mehreren Monaten war ein Team im Friedensdorf, um einen TV-Beitrag für ARTE zu drehen. Gefilmt wurde an verschiedenen Orten im Oberhausener Friedensdorf, am Flughafen und im Krankenhaus. Herausgekommen ist eine sehenswerte und informative Dokumentation, die Mitte Dezember ausgestrahlt wurde und einen guten Überblick über und tiefere Einblicke in unsere Arbeit liefert. Sie ist in mehreren Sprachen verfügbar.

Schauen Sie doch mal rein.

Wir freuen uns über alle, die unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen möchten.

Stadtsparkasse Oberhausen

IBAN: DE59 3655 0000 0000 1024 00