Entdecken Sie Friedas Welt in Oberhausen Schmachtendorf

Unser charmantes Ladengeschäft auf der Hiesfelder Straße 193 ist ein wahres Paradies für alle, die liebevoll ausgewählte Produkte und handgemachte Unikate suchen. Ob Deko, Geschenkideen oder besondere Kleinigkeiten – bei uns finden Sie immer etwas Außergewöhnliches, das Ihr Herz höher schlagen lässt. Die gemütliche Atmosphäre lädt zum Stöbern und Entdecken ein – einfach vorbeikommen und inspirieren lassen!



Und für alle, die kreativ werden möchten, gibt es gute Neuigkeiten: Unsere beliebten Workshops sind wieder da!



• Am 19.10.2024 von 10 bis 13 Uhr dreht sich alles um herbstliche Ringe und Bilder.

• Am 23.11.2024, ebenfalls von 10 bis 13 Uhr, steht das Thema “weihnachtliche Ringe/Kränze” im Mittelpunkt.



Für nur 20 Euro pro Workshop können Sie dabei sein – es sind noch Plätze frei! Melden Sie sich direkt im Laden oder unter 0208 / 37617055 an.



Unsere Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 09:00 – 13:00 & 15:00 – 18:00

Mittwoch & Samstag: 09:00 – 13:00