Fahrer (m/w/d) in Vollzeit für den Fahrdienst

Als Kinderhilfsorganisation mit Sitz in Oberhausen/Dinslaken holen wir seit 1967 kranke und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten zu einer medizinischen Behandlung nach Deutschland. Hier werden sie in bundesweit kooperierenden Krankenhäusern oder im Medizin-Zentrum im Friedensdorf versorgt. Nach ihrer Rehabilitation in unserer Oberhausener Heimeinrichtung kehren die Kinder zurück zu ihren Familien. Dieses Konzept ist weltweit einmalig.

Zur Unterstützung unserer Abteilung Fahrdienst suchen wir ab sofort einen engagierten und zuverlässigen Fahrer (m/w/d) in Vollzeit.

Die Stelle ist als Vollzeitstelle (40 Std./Woche) konzipiert. Der Dienst erfolgt nach Dienstplan, inkl. Wochenenden. Die Einstellung kann ab sofort erfolgen. Der Arbeitsvertrag ist zunächst befristet, mit der Option auf ein späteres unbefristetes Beschäftigungsverhältnis.

Ihre Aufgaben:

Durchführung von Fahrten mit unseren Kindern zu Ärzten, Krankenhäusern und weiteren Terminen

Abholung von Spenden

Unterstützung bei allgemeinen Hausmeistertätigkeiten kleine Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten Pflege der Außenanlagen und Gartenarbeiten



Ihr Profil:

Führerschein der Klasse B

Flexibilität, Organisationstalent und selbstständige Arbeitsweise

Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein

Lernbereitschaft

Einfühlungsvermögen sowie ein offener und respektvoller Umgang mit unseren verletzten Kindern

Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Vorerfahrung ist von Vorteil

Wir bieten:

Eine sinnstiftende Tätigkeit in einem engagierten Team

Ein abwechslungsreiches und verantwortungsvolles Aufgabengebiet

Ein Arbeitsumfeld, in dem Menschlichkeit und Unterstützung im Mittelpunkt stehen

Vergütung in Anlehnung nach TVöD

Weitere Informationen über unsere Arbeit finden Sie unter: www.friedensdorf.de

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, relevante Zeugnisse, Angaben zu Gehaltsvorstellung (brutto/Monat) und frühestem Eintrittstermin erwünscht) per E-Mail an: bewerbung@friedensdorf.de

oder per Post an:

FRIEDENSDORF INTERNATIONAL

Lanterstraße 21

46539 Dinslaken