Friedensdorf-Team vor Ort in Angola

Seit dem 23.04.2024 befinden sich Birgit Hellmuth und Jens Große – Weischede in Angola. Gemeinsam mit unserer Partnerorganisation, Kimbo Liombembwa, haben sie über 70 verletzte und kranke Kinder für eine medizinische Versorgung in Deutschland ausgewählt. Diese Hilfe ist dringend notwendig, denn die Ärmsten können sich noch nicht mal mehr eine medizinische Grundversorgung leisten. Das ist besonders bitter für die Kinder, die an einer Brandverletzung oder Knochenentzündung leisten. Mehr als sonst, berichten die Familien, dass sie nicht mehr wissen wie sie die tägliche Mahlzeit für ihre Kinder sicherstellen können. Keine Arbeit, gestiegene Lebensmittel- und Benzinpreise erschweren das (Über)leben.