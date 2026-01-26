Friedensdorf schließt Sachspenden-Annahme vorübergehend

Das Friedensdorf schließt die Annahme von Sachspenden im Zeitraum vom 2. bis einschließlich 15. Februar 2026 vorübergehend. Grund hierfür sind interne Aufräum- und Organisationsarbeiten, um die Abläufe in der Sachspendenabteilung weiter zu optimieren.



Ab Montag, dem 16. Februar 2026, können Sachspenden wieder wie gewohnt an der Lanterstraße 21 in Dinslaken zu folgenden Zeiten abgegeben werden: Montag bis Freitag von 08.00 – 16.00 Uhr, Samstag von 08.00 – 15.30 Uhr.

Das Friedensdorf bittet um Verständnis für diese Maßnahme und bedankt sich herzlich bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern für ihr anhaltendes Engagement.