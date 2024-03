Gesundheits- und Krankenpfleger/in für den operativen Eingriffsbereich /GfB- Kraft

Friedensdorf International sucht für den operativen-Eingriffsraum ab sofort eine/einen engagierte/n Mitarbeiter/Mitarbeiterin als GfB-Kraft.

Als Kinderhilfsorganisation mit Sitz in Oberhausen/Dinslaken holen wir seit 1967 kranke und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten zu einer medizinischen Behandlung nach Deutschland. Hier werden sie in bundesweit kooperierenden Krankenhäusern oder im Medizin-Zentrum im Friedensdorf versorgt. Nach ihrer Rehabilitation in unserer Oberhausener Heimeinrichtung kehren die Kinder zurück zu ihren Familien. Dieses Konzept ist weltweit einmalig.

Die 2- bis 12-jährigen Patient*innen sind in unserer Heimeinrichtung in unterschiedlichen Wohngruppen untergebracht. Zeitweise leben dort Kinder aus verschiedenen Nationen aus Afrika und (Zentral-)Asien zusammen, um gemeinsam gesund zu werden. So treffen im „Dorf“ täglich unterschiedliche Kulturen, Sprachen und Religionen aufeinander. Für Besucher*innen des Friedensdorfes ist es oft verblüffend zu sehen, wie unkompliziert sich die Kinder miteinander verständigen, gemeinsam spielen, sich gegenseitig helfen und trotz aller Unterschiede Freundschaften schließen. Obwohl die kleinen Patient*innen häufig schwere Erkrankungen oder Verletzungen erlitten haben und tausende Kilometer von Familie und Heimat entfernt sind, ist ihre Lebensfreude ungebrochen.

Für unseren OP-Eingriffsraum suchen wir zur Verstärkung des Teams eine/n Gesundheits- und Krankenpfleger/in, die/der bereit ist, die Kinder postoperativ, zu betreuen und zu versorgen.

Für diesen Arbeitsbereich im Friedensdorf suchen wir eine/n Bewerber/in mit Nachweis der Qualifikationen zur/zum Operationstechnischen Assistent*in (OTA), bzw. Gesundheits- u. Krankenpfleger möglichst mit Zusatzqualifikation für den OP-Bereich.

Ihre Aufgaben:

Vor- und Nachbereitung der Operationseinheit

Instrumentier- und Springertätigkeiten bei Eingriffen

Gewissenhafte Durchführung administrativer Tätigkeiten, wie z.B. OP-Dokumentation

Überwachung und Einhaltung der Hygienemaßnahmen

Vorbereiten und Nachbereiten von Geräten/Räumen und Material

Ihr Profil:

Sie besitzen einen Berufsabschluss als OTA oder eine Weiterbildung als OP-Fachpflegekraft oder sind ausgebildete/r Gesundheits-Krankenpfleger/in mit Erfahrung im OP

Abgeschlossene Berufsausbildung mit Nachweis zur Krankenpflegefachkraft

Freude am Umgang mit Kindern aus verschiedenen Ländern und Kulturen

Bereitschaft zur Teamarbeit

Ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen, Belastbarkeit, Flexibilität und Organisationsgeschick

Bereitschaft zur Teamarbeit sowie Interesse an der Zusammenarbeit mit Freiwilligen

Wir bieten:

Ein freundliches und kollegiales Arbeitsklima

Bezahlung nach TVöD

Eine sinnstiftende Aufgabe

Die Stelle ist zunächst für ein Jahr befristet mit Option auf Weiterbeschäftigung.

Sollten Sie sich angesprochen fühlen und Interesse an einer Mitarbeit haben, dann schicken Sie uns bitte Ihre Anfrage oder Ihre Bewerbungsunterlagen an folgende Adresse:

Friedensdorf International

Lanterstr. 21

46539 Dinslaken

oder per E-Mail an bewerbung@friedensdorf.de