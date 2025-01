Mitarbeiter/in zur Betreuung von externen Förderstiftungen (m/w/d) Vollzeit oder Teilzeit, ab sofort

Das Friedensdorf International engagiert sich seit Jahrzehnten für die medizinische Versorgung und Rehabilitation von Kindern aus Krisengebieten sowie für die Förderung humanitärer Projekte weltweit. Unsere Arbeit wird durch die großzügige Unterstützung zahlreicher externer Stiftungen ermöglicht, die mit ihren Fördermitteln maßgeblich zu unseren Erfolgen beitragen. Um diese wichtigen Partnerschaften zu stärken und weiter auszubauen, suchen wir Sie als Mitarbeiter/in für die Betreuung und Weiterentwicklung von Förderstiftungen.

In dieser Rolle sind Sie die zentrale Ansprechperson für unsere Partnerstiftungen und sorgen dafür, dass unsere Projekte optimal gefördert, begleitet und erfolgreich umgesetzt werden können.

Ihre Aufgaben:

Betreuung externer Stiftungen : Sie pflegen die Beziehungen zu Förderstiftungen, die das Friedensdorf unterstützen, stehen im engen Austausch und sorgen für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

: Sie pflegen die Beziehungen zu Förderstiftungen, die das Friedensdorf unterstützen, stehen im engen Austausch und sorgen für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Fördermanagement : Sie sind verantwortlich für die Vorbereitung und Einreichung von Förderanträgen sowie die Erstellung von Berichten über den Fortschritt und die Ergebnisse der geförderten Projekte.

: Sie sind verantwortlich für die Vorbereitung und Einreichung von Förderanträgen sowie die Erstellung von Berichten über den Fortschritt und die Ergebnisse der geförderten Projekte. Netzwerkpflege und -erweiterung : Sie vertreten das Friedensdorf bei Stiftungsevents und pflegen Kontakte zu bestehenden Partnern, während Sie neue Stiftungen für die Förderung unserer Arbeit gewinnen.

: Sie vertreten das Friedensdorf bei Stiftungsevents und pflegen Kontakte zu bestehenden Partnern, während Sie neue Stiftungen für die Förderung unserer Arbeit gewinnen. Spenderprogramm-Verwaltung: Sie betreuen unser bestehendes Spenderprogramm VEWA und entwickeln Strategien zur gezielten Ansprache und langfristigen Bindung von Förderern.

Ihr Profil:

Erfahrung im Förder- oder Stiftungsmanagement : Sie haben bereits in einem vergleichbaren Bereich gearbeitet und kennen die Anforderungen an Förderpartnerschaften.

: Sie haben bereits in einem vergleichbaren Bereich gearbeitet und kennen die Anforderungen an Förderpartnerschaften. Kommunikationsstärke : Sie überzeugen durch Ihre professionelle, klare und wertschätzende Kommunikation – schriftlich wie mündlich.

: Sie überzeugen durch Ihre professionelle, klare und wertschätzende Kommunikation – schriftlich wie mündlich. Kenntnisse im Antrags- und Berichtswesen : Sie sind geübt in der Erstellung von Förderanträgen und Berichten und können komplexe Inhalte verständlich und überzeugend formulieren.

: Sie sind geübt in der Erstellung von Förderanträgen und Berichten und können komplexe Inhalte verständlich und überzeugend formulieren. Identifikation mit unserer Arbeit : Sie stehen hinter den Zielen und Werten des Friedensdorfes und möchten einen positiven Beitrag leisten.

: Sie stehen hinter den Zielen und Werten des Friedensdorfes und möchten einen positiven Beitrag leisten. Idealerweise verfügen Sie über Netzwerkerfahrung und eine hohe Affinität zu sozialen und humanitären Themen.

Das bieten wir Ihnen:

Eine sinnstiftende Tätigkeit , bei der Sie aktiv zur Verbesserung der Lebenssituation von Kindern in Not beitragen.

, bei der Sie aktiv zur Verbesserung der Lebenssituation von Kindern in Not beitragen. Gestaltungsspielraum : Die Möglichkeit, Ihre Ideen einzubringen und die Zusammenarbeit mit Förderstiftungen weiterzuentwickeln.

: Die Möglichkeit, Ihre Ideen einzubringen und die Zusammenarbeit mit Förderstiftungen weiterzuentwickeln. Ein kollegiales Arbeitsumfeld , in dem Teamarbeit und gegenseitige Wertschätzung großgeschrieben werden.

, in dem Teamarbeit und gegenseitige Wertschätzung großgeschrieben werden. Flexible Arbeitszeiten und eine familienfreundliche Arbeitskultur.

und eine familienfreundliche Arbeitskultur. Weiterbildungsmöglichkeiten , um Ihre fachlichen und persönlichen Kompetenzen auszubauen.

, um Ihre fachlichen und persönlichen Kompetenzen auszubauen. Eine der Verantwortung entsprechende leistungsgerechte Vergütung.

Interesse?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Bitte senden Sie Ihre vollständigen Unterlagen, inklusive Angabe des möglichen Eintrittsdatums, per E-Mail an bewerbung@friedensdorf.de oder per Post an:

Friedensdorf International

Personalabteilung

Lanterstr 21

46539 Dinslaken

Helfen Sie uns, die Welt ein Stück besser zu machen – gemeinsam mit unseren Förderstiftungen. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!