Mitarbeiter*in für den Heimbereich

Als Kinderhilfsorganisation mit Sitz in Oberhausen/Dinslaken holen wir seit 1967 kranke und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten zu einer medizinischen Behandlung nach Deutschland. Hier werden sie in bundesweit kooperierenden Krankenhäusern oder im Medizin-Zentrum im Friedensdorf versorgt. Nach ihrer Rehabilitation in unserer Oberhausener Heimeinrichtung kehren die Kinder zurück zu ihren Familien. Dieses Konzept ist weltweit einmalig.

Die 2- bis 12-jährigen Patient*innen sind in unserer Heimeinrichtung in unterschiedlichen Wohngruppen untergebracht. Zeitweise leben dort Kinder aus verschiedenen Nationen aus Afrika und (Zentral-)Asien zusammen, um gemeinsam gesund zu werden. So treffen im „Dorf“ täglich unterschiedliche Kulturen, Sprachen und Religionen aufeinander. Für Besucher*innen des Friedensdorfes ist es oft verblüffend zu sehen, wie unkompliziert sich die Kinder miteinander verständigen, gemeinsam spielen, sich gegenseitig helfen und trotz aller Unterschiede Freundschaften schließen. Obwohl die kleinen Patient*innen häufig schwere Erkrankungen oder Verletzungen erlitten haben und tausende Kilometer von Familie und Heimat entfernt sind, ist ihre Lebensfreude ungebrochen.

Für unseren Heimbereich suchen wir ab sofort engagierte Mitarbeiter*innen im Wechseldienst (Früh- und Spätdienst), die unsere humanitäre Hilfe für die Kinder dieser Welt unterstützen möchten.

Aufgaben

Begleitung der Kinder im „Dorfalltag“

Kleine pflegerische Tätigkeiten unter Anleitung sowie Dokumentation

Die pädagogische Arbeit wird bestimmt von unserem friedenspädagogischen und multikulturellen Ansatz

Teilnahme an Teamsitzungen, Schichtübergaben und Schulungen

Die wöchentliche Arbeitszeit (30 bis 40 Stunden) ist in Früh- und Spätdienste (inkl. Wochenenddienste und Rufbereitschaften) unterteilt. Es ist auch möglich ausschließlich im Nachtdienst zu arbeiten.

Qualifikation

Abgeschlossene Ausbildung im pflegerischen oder pädagogischen Bereich, beispielweise: Erzieher*in, Heilerziehungspfleger*in, Sozialpädagogin/Sozialpädagoge

Freude im Umgang mit Kindern sowie Sensibilität für die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe der Kinder

Teamfähigkeit, Einfühlungsvermögen, Einsatzbereitschaft, Flexibilität sowie eine strukturierte Arbeitsweise

Neugier und Lust auf eine Tätigkeit in einem multikulturellen Lernfeld sowie Friedenspädagogik

Bereitschaft, sich (unter Anleitung) sowohl in pädagogisches als auch pflegerisches Wissen einzuarbeiten

Führerschein Klasse B wünschenswert

Benefits

Das Friedensdorf handelt global nachhaltig und lokal in sozialer Verantwortung

Kollegiales und konstruktives Miteinander

Tägliches motivierendes Arbeiten mit lebensbejahenden Kindern

Vergütung in Anlehnung an den TVöD mit Zulagen

Vermögenswirksame Leistungen und Möglichkeit der betrieblichen Altersvorsorge

Sie haben Lust etwas zu bewegen und möchten mit uns gemeinsam Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten helfen? Senden Sie uns Ihre vollständige Bewerbung mit persönlichem Anschreiben, Lebenslauf und entsprechenden Zeugnissen bzw. Arbeitsnachweisen. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch zu Vorabinformationen zur Verfügung.

Wir bitten um schriftliche Bewerbungen an:

Friedensdorf International

Lanterstr. 21

46539 Dinslaken

oder per E-Mail an bewerbung@friedensdorf.de