Mitarbeiter*in für die Personalabteilung / Buchhaltung

Das FRIEDENSDORF INTERNATIONAL sucht für die Personalabteilung /

Buchhaltung, ab sofort eine/einen engagierte/n Mitarbeiter/Mitarbeiterin in Vollzeit, für

40 Stunden wöchentlich.

Als Kinderhilfsorganisation mit Sitz in Oberhausen/Dinslaken holen wir seit 1967

kranke und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten zu einer medizinischen

Behandlung nach Deutschland. Hier werden sie in bundesweit kooperierenden

Krankenhäusern oder im Medizin-Zentrum im Friedensdorf versorgt. Nach ihrer

Rehabilitation in unserer Oberhausener Heimeinrichtung kehren die Kinder zurück zu

ihren Familien. Dieses Konzept ist weltweit einmalig.

Für unsere Personalabteilung / Buchhaltung, in unserer Zentralstelle Dinslaken,

suchen wir ab sofort eine engagierte Personalfachkraft.

Aufgaben

Verwaltungsaufgaben im Personalwesen und Buchhaltung

Vorbereitende Lohnbuchhaltung

Zusammenarbeit mit externen Stellen und Trägern

allg. Buchhaltung: Debitoren / Kreditoren / Bank / Kasse

Qualifikation

Abgeschlossene Ausbildung, bevorzugt Fachgehilfe/in im Steuer- und

Wirtschaftsberatenden Berufen

Wirtschaftsberatenden Berufen Erfahrungen mit dem Abrechnungsprogrammen Datev / Lodas wünschenswert

MS-Office-Kenntnisse (Excel, Word, Outlook)

Teamfähigkeit, Durchsetzungsfähigkeit, selbstständiges und organisiertes

Arbeiten sowie Flexibilität, Einfühlungsvermögen, Einsatzbereitschaft und eine

präzise Arbeitsweise

Benefits

Das Friedensdorf arbeitet global nachhaltig und lokal in sozialer Verantwortung

Kollegiales und konstruktives Miteinander

Vergütung in Anlehnung an den TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)

Der Dienstvertrag ist zunächst befristet, soll im Nachgang aber optional in ein

unbefristetes Beschäftigungsverhältnis übergehen.

Wir bitten schriftliche Bewerbungen an:



Friedensdorf International

Lanterstr. 21

46539 Dinslaken

Oder per E-Mail an bewerbung@friedensdorf.de

Tel: 02064 4974-