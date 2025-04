Auch in diesem Jahr wird der offene Dorfrundgang im Friedensdorf angeboten. An den folgenden Terminen gewährt die Einrichtung den Teilnehmern Einblicke in die Hintergründe ihrer Arbeit, Mitarbeitende des Teams der Öffentlichkeitsarbeit erklären, was genau in den einzelnen Abteilungen geschieht:

17. Mai

14. Juni

12. Juli

16. August

Wer am offenen Dorfrundgang, jeweils um 13 Uhr teilnehmen möchte, meldet sich bitte an – per Mail an offen@friedensdorf.de oder per Telefon: 02064-49740 (Zentrale).