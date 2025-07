Teilzeit/Vollzeit-Mitarbeiter*in für den Bereich Fördermittel

Als Kinderhilfsorganisation mit Sitz in Oberhausen/Dinslaken holen wir seit 1967 kranke und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten zu einer medizinischen Behandlung nach Deutschland. Hier werden sie in bundesweit kooperierenden Krankenhäusern oder im Medizin-Zentrum im Friedensdorf versorgt. Nach Rehabilitation in unserer Oberhausener Heimeinrichtung kehren die Kinder zurück zu ihren Familien. Dieses Konzept ist weltweit einmalig.

Das Friedensdorf sucht ab sofort eine*n Sachbearbeiter*in Fördermittel.

Zu Ihren Aufgaben gehören:

Beantragung von Fördermitteln bei Kooperationspartner (z.B. Stiftungen)

Aufbau Institutioneller Fundraising (BMZ, AA u.a.)

Erstellung und Abwicklung von Mittelabrufen

Regelmäßige Berichterstattung an Projektleitung und Buchhaltung

Dokumentation der gesamten Vorgänge

Das bringen Sie mit:

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

Mehrjährige Berufserfahrung

Deutschkenntnisse (hohe Textkompetenz)

sicherer Umgang mit Social Media

fundierte EDV-Kenntnisse (MS-Office, CMS wäre wünschenswert)

gute Englischkenntnisse

Organisationstalent

Begeisterungsfähigkeit für die Hilfe von Friedensdorf International

sicheres Auftreten und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

hohes Maß an Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft (auch an Abenden und Wochenenden)

Führerschein Klasse B

Benefits:

abwechslungsreicher Arbeitsalltag

Begleitung durch und regelmäßiger Austausch mit Kolleginnen und Kollegen

Vergütung in Anlehnung an den TVöD

Vermögenswirksame Leistungen und Möglichkeiten der betrieblichen Altersvorsorge

Sie haben Lust etwas zu bewegen und möchten mit uns gemeinsam Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten helfen? Senden Sie uns Ihre vollständige Bewerbung mit persönlichem Anschreiben, Lebenslauf und entsprechenden Zeugnissen bzw. Arbeitsnachweisen. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch zu Vorabinformationen zur Verfügung.

Wir bitten um schriftliche Bewerbungen an:

Friedensdorf International

Lanterstr. 21

46539 Dinslaken

oder per Email: bewerbung@friedensdorf.de