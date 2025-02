Vollzeit-Mitarbeiter*in für die Koordinationsstelle Sommerkahl

Als Kinderhilfsorganisation mit Sitz in Oberhausen/Dinslaken holen wir seit 1967 kranke und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten zu einer medizinischen Behandlung nach Deutschland. Hier werden sie in bundesweit kooperierenden Krankenhäusern oder im Medizin-Zentrum im Friedensdorf versorgt. Nach Rehabilitation in unserer Oberhausener Heimeinrichtung kehren die Kinder zurück zu ihren Familien. Dieses Konzept ist weltweit einmalig.

Die Hilfsorganisation FRIEDENSDORF INTERNATIONAL sucht für das Koordinationsbüro Sommerkahl/ Schöllkrippen eine/n Mitarbeiter*in zur Verstärkung des Teams in Vollzeit

Zu Ihren Aufgaben gehören:

Sicherstellung der Kontakte und Kontaktpflege zu Krankenhäusern, Spendern und ehrenamtlichen Mitarbeitern

Mitarbeit und Durchführung von Öffentlichkeits- und Pressearbeit und der Spendenwerbung

Koordination der Kinderbetreuung in Krankenhäusern im süddeutschen Raum

Absicherung der Kontaktpflege bei der Betreuung der Kinder

Freibettenakquise zur kostenlosen Behandlung der Kinder in den behandelnden Krankenhäusern sowie Koordination bei Verlegungen

Das bringen Sie mit:

abgeschlossene Berufsausbildung/Studium

EDV-Kenntnisse (MS-Office)

gute Englischkenntnisse (weitere Sprachkenntnisse von Vorteil)

Belastbarkeit, Teamfähigkeit, Selbständigkeit, Organisationstalent

Bereitschaft auch abends oder am Wochenende zu arbeiten, Dienstreisen

PKW-Führerschein Klasse B

Benefits:

abwechslungsreicher Arbeitsalltag

Begleitung durch und regelmäßiger Austausch mit Kolleginnen und Kollegen in der Friedensdorf Zentralstelle in Dinslaken/NRW

Vergütung in Anlehnung an den TVöD

Vermögenswirksame Leistungen und Möglichkeiten der betrieblichen Altersvorsorge

Die ausgeschriebene Tätigkeit ist mit 40 Stunden wöchentlich vorgesehen. Einsatzort ist das Büro in 63825 Schöllkrippen.

Wir bitten um schriftliche Bewerbungen per Email an bewerbung@friedensdorf.de

oder postalisch an :

FRIEDENSDORF INTERNATIONAL

Lanterstraße 21

46539 Dinslaken