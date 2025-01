Vollzeit Mitarbeiter*in für die Krankenhausabteilung

Das FRIEDENSDORF sucht ab sofort eine*n Mitarbeiter*in für die Koordinationsstelle Berlin

Zu Ihren Aufgaben gehören:

die administrative Betreuung der Kinder in den Krankenhäusern verschiedener Bundesländer

die Kontaktpflege zu Pflegepersonal, Ärzten, und Krankenhausverwaltung sowie ehrenamtliche Mitarbeiter*innen

Besuche und Begleitung der Kinder in die Krankenhäuser

Datenpflege und die Eingaben der aktuellen Patientendaten

Betreuung und Einarbeitung von Ehrenamtlichen

Das bringen Sie mit:

gute EDV-Kenntnisse (MS-Office)

gute Englischkenntnisse oder weitere Sprachen

Organisationstalent

Begeisterungsfähigkeit für die Hilfe von FRIEDENSDORF INTERNATIONAL

sicheres Auftreten und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

hohes Maß an Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft

Führerschein Klasse B

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden in der Woche. Eine zeitliche Flexibilität einschließlich der Bereitschaft zu evtl. Wochenenddiensten sowie telefonischer Rufbereitschaft ist notwendig. Wir bieten eine sinnstiftende und vielseitige Tätigkeit in einem hochmotivierten und kollegialen Team, sowie eine Vergütung in Anlehnung an den TVöD.

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, relevante Zeugnisse) per E-Mail an: bewerbung@friedensdorf.de

oder per Post an:

FRIEDENSDORF INTERNATIONAL

Lanterstraße 21

46539 Dinslaken