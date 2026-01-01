Vollzeitmitarbeiter*in für den Bereich Arbeitsschutz, Gesundheit und Datenschutz

Als Kinderhilfsorganisation mit Sitz in Oberhausen/Dinslaken holen wir seit 1967 kranke und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten zu einer medizinischen Behandlung nach Deutschland. Hier werden sie in bundesweit kooperierenden Krankenhäusern oder im Medizin-Zentrum im Friedensdorf versorgt. Nach ihrer Rehabilitation in unserer Oberhausener Heimeinrichtung kehren die Kinder zurück zu ihren Familien. Dieses Konzept ist weltweit einmalig.
Koordinator*in Arbeitsschutz, Gesundheit und Datenschutz
Sie sind die zentrale interne Schnittstelle für alle Themen rund um Arbeitsschutz, Gesundheit und Datenschutz und sorgen für die strukturierte Umsetzung gesetzlicher Anforderungen im Arbeitsalltag.
Arbeitsschutz & Gesundheit
- Koordination und Nachverfolgung von Gefährdungsbeurteilungen
- Organisation und Dokumentation von Unterweisungen
- Zusammenarbeit mit externer Fachkraft für Arbeitssicherheit (Sifa)
- Koordination betriebsärztlicher Vorsorgeuntersuchungen
- Nachhalten von Maßnahmen und Fristen
- Vorbereitung und Begleitung von Begehungen und Prüfungen
Datenschutz
- Unterstützung bei der Umsetzung der DSGVO im Arbeitsalltag
- Pflege und Weiterentwicklung von Verzeichnissen (z. B. Verarbeitungstätigkeiten)
- Koordination mit externem Datenschutzbeauftragten
- Sensibilisierung und Schulung von Mitarbeitenden
- Unterstützung bei Datenschutzvorfällen und Dokumentation
Organisation & Schnittstellenarbeit
- Zentrale Ansprechperson für interne Abläufe in den genannten Bereichen
- Sicherstellung einer strukturierten Dokumentation
- Abstimmung mit Führungskräften, HR und Geschäftsleitung
- Aufbau und Weiterentwicklung klarer Prozesse
Ihr Profil
- Abgeschlossene Ausbildung: z. B.:
- Verwaltung, Büromanagement, Personalwesen
- Gesundheits- oder Sozialmanagement
- oder vergleichbare Qualifikation
- Erfahrung in organisatorischen, administrativen oder koordinierenden Aufgaben
- Strukturierte, selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise
- Kommunikationsstärke und Durchsetzungsfähigkeit
- Interesse an rechtlichen und organisatorischen Themen (Arbeitsschutz, Datenschutz)
Wünschenswert:
- Erste Kenntnisse im Arbeitsschutz oder Datenschutz
- Erfahrung im Gesundheits- oder Sozialwesen
- Weiterbildung im Bereich Datenschutz oder Qualitätsmanagement
Wir bieten:
- Eine verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit mit Gestaltungsspielraum
- Zusammenarbeit mit externen Fachstellen (Sifa, Betriebsarzt, Datenschutz)
- Sinnstiftendes Arbeitsumfeld
- Flexible Arbeitszeiten (je nach Modell)
- Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Vergütung in Anlehnung an den TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)
Der Dienstvertrag ist zunächst befristet, soll im Nachgang aber optional in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis übergehen.
Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, relevante Zeugnisse) per E-Mail an: bewerbung@friedensdorf.de
oder per Post an:
FRIEDENSDORF INTERNATIONAL
Lanterstraße 21
46539 Dinslaken