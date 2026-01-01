Vollzeitmitarbeiter*in für den Bereich Arbeitsschutz, Gesundheit und Datenschutz

Als Kinderhilfsorganisation mit Sitz in Oberhausen/Dinslaken holen wir seit 1967 kranke und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten zu einer medizinischen Behandlung nach Deutschland. Hier werden sie in bundesweit kooperierenden Krankenhäusern oder im Medizin-Zentrum im Friedensdorf versorgt. Nach ihrer Rehabilitation in unserer Oberhausener Heimeinrichtung kehren die Kinder zurück zu ihren Familien. Dieses Konzept ist weltweit einmalig.

Koordinator*in Arbeitsschutz, Gesundheit und Datenschutz

Sie sind die zentrale interne Schnittstelle für alle Themen rund um Arbeitsschutz, Gesundheit und Datenschutz und sorgen für die strukturierte Umsetzung gesetzlicher Anforderungen im Arbeitsalltag.

Arbeitsschutz & Gesundheit

Koordination und Nachverfolgung von Gefährdungsbeurteilungen

Organisation und Dokumentation von Unterweisungen

Zusammenarbeit mit externer Fachkraft für Arbeitssicherheit (Sifa)

Koordination betriebsärztlicher Vorsorgeuntersuchungen

Nachhalten von Maßnahmen und Fristen

Vorbereitung und Begleitung von Begehungen und Prüfungen

Datenschutz

Unterstützung bei der Umsetzung der DSGVO im Arbeitsalltag

Pflege und Weiterentwicklung von Verzeichnissen (z. B. Verarbeitungstätigkeiten)

Koordination mit externem Datenschutzbeauftragten

Sensibilisierung und Schulung von Mitarbeitenden

Unterstützung bei Datenschutzvorfällen und Dokumentation

Organisation & Schnittstellenarbeit

Zentrale Ansprechperson für interne Abläufe in den genannten Bereichen

Sicherstellung einer strukturierten Dokumentation

Abstimmung mit Führungskräften, HR und Geschäftsleitung

Aufbau und Weiterentwicklung klarer Prozesse

Ihr Profil

Abgeschlossene Ausbildung: z. B.: Verwaltung, Büromanagement, Personalwesen Gesundheits- oder Sozialmanagement oder vergleichbare Qualifikation

Erfahrung in organisatorischen, administrativen oder koordinierenden Aufgaben

Strukturierte, selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise

Kommunikationsstärke und Durchsetzungsfähigkeit

Interesse an rechtlichen und organisatorischen Themen (Arbeitsschutz, Datenschutz)

Wünschenswert:

Erste Kenntnisse im Arbeitsschutz oder Datenschutz

Erfahrung im Gesundheits- oder Sozialwesen

Weiterbildung im Bereich Datenschutz oder Qualitätsmanagement

Wir bieten:

Eine verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit mit Gestaltungsspielraum

Zusammenarbeit mit externen Fachstellen (Sifa, Betriebsarzt, Datenschutz)

Sinnstiftendes Arbeitsumfeld

Flexible Arbeitszeiten (je nach Modell)

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Vergütung in Anlehnung an den TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)

Der Dienstvertrag ist zunächst befristet, soll im Nachgang aber optional in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis übergehen.

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, relevante Zeugnisse) per E-Mail an: bewerbung@friedensdorf.de

oder per Post an:

FRIEDENSDORF INTERNATIONAL

Lanterstraße 21

46539 Dinslaken