Finanzbuchhalter/in (m/w/d)

Als Kinderhilfsorganisation mit Sitz in Oberhausen/Dinslaken holen wir seit 1967 kranke und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten zu einer medizinischen Behandlung nach Deutschland. Hier werden sie in bundesweit kooperierenden Krankenhäusern oder im Medizin-Zentrum im Friedensdorf versorgt. Nach ihrer Rehabilitation in unserer Oberhausener Heimeinrichtung kehren die Kinder zurück zu ihren Familien. Dieses Konzept ist weltweit einmalig.

Vollzeitmitarbeiter*in für den Bereich Buchhaltung – Gemeinnützige Organisation

Zur Verstärkung unserer Verwaltung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine erfahrene Persönlichkeit für den Bereich Finanzbuchhaltung.

Unsere Organisation umfasst einen gemeinnützigen Verein, mehrere Gesellschaften sowie eine Stiftung. Die Buchhaltung bildet eine zentrale Grundlage für Transparenz, Gemeinnützigkeit und die Zusammenarbeit mit Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung.

Ihre Aufgaben

Eigenständige Durchführung der laufenden Finanzbuchhaltung für einen gemeinnützigen Verein, mehrere Gesellschaften und eine Stiftung

für einen gemeinnützigen Verein, mehrere Gesellschaften und eine Stiftung Erfassung und Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle einschließlich Spendeneingänge

einschließlich Spendeneingänge Kontenabstimmung sowie Abstimmung der Nebenbücher

Verwaltung und Zuordnung von Spenden und projektbezogenen Mitteln

Unterstützung bei der Erstellung von Spendenbescheinigungen

Vorbereitung der Monats- und Jahresabschlüsse

Erstellung und Aufbereitung aller Unterlagen für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Pflege und Organisation des digitalen Belegwesens

Mitwirkung bei der Weiterentwicklung interner Abläufe im Rechnungswesen

Ihr Profil

abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise als

Steuerfachangestellte/r , Finanzbuchhalter/in (IHK) oder vergleichbare Qualifikation

, oder vergleichbare Qualifikation mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzbuchhaltung

sehr gute Kenntnisse im HGB-Rechnungswesen

Erfahrung im Umgang mit Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern

strukturierte, eigenständige und sorgfältige Arbeitsweise

sicherer Umgang mit Buchhaltungssoftware (z. B. DATEV oder vergleichbar)

Kenntnisse im Bereich Gemeinnützigkeit oder Spendenbuchhaltung sind von Vorteil

Benefits

Das Friedensdorf arbeitet global nachhaltig und lokal in sozialer Verantwortung

Kollegiales und konstruktives Miteinander

Vergütung in Anlehnung an den TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)

Der Dienstvertrag ist zunächst befristet, soll im Nachgang aber optional in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis übergehen.

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, relevante Zeugnisse) per E-Mail an: bewerbung@friedensdorf.de

oder per Post an:

FRIEDENSDORF INTERNATIONAL

Lanterstraße 21

46539 Dinslaken