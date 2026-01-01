Als Kinderhilfsorganisation mit Sitz in Oberhausen/Dinslaken holen wir seit 1967 kranke und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten zu einer medizinischen Behandlung nach Deutschland. Hier werden sie in bundesweit kooperierenden Krankenhäusern oder im Medizin-Zentrum im Friedensdorf versorgt. Nach ihrer Rehabilitation in unserer Oberhausener Heimeinrichtung kehren die Kinder zurück zu ihren Familien. Dieses Konzept ist weltweit einmalig.
Vollzeitmitarbeiter*in für den Bereich Buchhaltung Kfm. Angestellte/n mit Buchhaltungskenntnissen (m/w/d)
Zur Verstärkung unserer Verwaltung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine erfahrene Persönlichkeit für den Bereich Finanzbuchhaltung.
Unsere Organisation umfasst einen gemeinnützigen Verein, mehrere Gesellschaften sowie eine Stiftung. Die Buchhaltung bildet eine zentrale Grundlage für Transparenz, Gemeinnützigkeit und die Zusammenarbeit mit Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung.
Ihre Aufgaben
- Eigenständige Durchführung der laufenden Finanzbuchhaltung für einen gemeinnützigen Verein, mehrere Gesellschaften und eine Stiftung
- Erfassung und Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle einschließlich Spendeneingänge
- Kontenabstimmung sowie Abstimmung der Nebenbücher
- Verwaltung und Zuordnung von Spenden und projektbezogenen Mitteln
- Unterstützung bei der Erstellung von Spendenbescheinigungen
- Pflege und Organisation des digitalen Belegwesens
- Mitwirkung bei der Weiterentwicklung interner Abläufe im Rechnungswesen
Ihr Profil
- abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Schwerpunkt Buchhaltung oder vergleichbare Qualifikation
- mehrjährige Berufserfahrung in Buchhaltung
- strukturierte, eigenständige und sorgfältige Arbeitsweise
- sicherer Umgang mit Buchhaltungssoftware (z. B. DATEV oder vergleichbar)
- Kenntnisse im Bereich Gemeinnützigkeit oder Spendenbuchhaltung sind von Vorteil
Benefits
- Das Friedensdorf arbeitet global nachhaltig und lokal in sozialer Verantwortung
- Kollegiales und konstruktives Miteinander
- Vergütung in Anlehnung an den TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)
Der Dienstvertrag ist zunächst befristet, soll im Nachgang aber optional in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis übergehen.
Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, relevante Zeugnisse) per E-Mail an: bewerbung@friedensdorf.de
oder per Post an:
FRIEDENSDORF INTERNATIONAL
Lanterstraße 21
46539 Dinslaken