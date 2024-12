5200 Euro für unsere humanitäre Arbeit

Wir sind immer wieder aufs Neue erstaunt, welche großzügigen Spenden von verschiedenen Unternehmen an unsere Einrichtung abgegeben werden. Die Firma CGI (IT und Business Consulting) überbrachte uns kürzlich 5200 Euro. Hier kommt die Vorgeschichte dazu:

Einmal im Jahr bekommen alle Mitarbeitenden die Möglichkeit, CGI dabei zu unterstützen, eine nachhaltigere und integrativere Welt aufzubauen und die Geschäftspläne von CGI mitzugestalten. “Die Perspektiven der Mitarbeitenden haben dazu beigetragen, die Interessen der drei Stakeholder der CGI – ihrer Kunden, Aktionäre und den Mitarbeitenden, den CGI-Partnern – in Einklang zu bringen, während CGI die Geschäftspläne auf jeder Ebene des Unternehmens gestaltet hat”, erklärt Senior Consultant Lisa Theismann. Innerhalb jeder Strategischen Geschäftseinheit (SBU – in diesem Fall Deutschland) erhielt die Geschäftseinheit (BU, Zusammenschluss mehrerer Standorte) mit der höchsten Teilnahmequote einen finanziellen Beitrag für Environment-, Social- und Governance-Initiativen (ESG) ihrer Wahl, die mit den ESG-Prioritäten der CGI übereinstimmen.

Lisa Theismann: “Nach sorgfältiger Abwägung durch die Leiter der Geschäftseinheiten und ihre Teams wird der finanzielle Beitrag 33 ESG-Initiativen zugute kommen. Diese umfassen eine Reihe von Schwerpunktbereichen wie Bildung, Gesundheit und eine breite Palette von Spenden für lokale Zwecke. Einer dieser Initiativen ist das Friedensdorf in Oberhausen.”

Als globaler Dienstleister für IT- und Geschäftsprozesse ist CGI mit Sitz in Düsseldorf auf Nachhaltigkeit ausgerichtet und bieten unseren Kunden mit weltweit 90.250 Mitarbeitenden strategische IT- und Business-Beratung, Systemintegration, Managed IT, Business Process Services und Intellectual Property.

Unser Team sagt: “Danke vielmals!”