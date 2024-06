Afghanistan-Blog: Kurzberichte unseres Einsatzteams

28. Juni

Es ist fast 3.00 Uhr nachts in Kabul. Eine handvoll kleiner Patienten ringen vor dem kleinen Behandlungsraum mit ihrer Müdigkeit. Seit gestern 8.00 Uhr haben sie im großen Saal auf dem Hof unserer Partnerorganisation ausgeharrt, um uns ihre Verletzungen zu zeigen. Was für eine bewundernswerte Geduld und Stärke!

27. Juni

Heute morgen um 6.15 Uhr sind wir in Kabul gelandet. Zum ersten Mal saßen nicht nur die Familien im Saal des ARCS, die es kaum erwarten konnten, ihre genesenen Kinder in ihre Arme zu schließen, sondern auch die, welche uns ihre verletzten und kranken Kinder vorstellen möchten. Das Glück der einen hat sehr viel Ängste der anderen genommen, die aus reiner Not auf eine Behandlung ihres Kindes in Deutschland hoffen. (Foto unten: André Hirtz)