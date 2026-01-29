Besuch aus dem hohen Norden

Am vergangenen Wochenende durften wir im Friedensdorf ganz besonderen Besuch willkommen heißen: Der Distrikt Governor 111-N, Daniel Runge, war gemeinsam mit rund 20 engagierten Mitstreiterinnen und Mitstreitern aus dem Lions-Distrikt Schleswig-Holstein und Niedersachsen bei uns zu Gast.



Mit großem Interesse verschafften sich die Mitglieder des Kabinetts einen Einblick in unsere Arbeit. Anschaulich und mit viel Herzblut vermittelten Claudia Peppmüller und Taeko Erwig, wofür das Friedensdorf steht, wie unsere Hilfe konkret aussieht. Die Eindrücke hinterließen sichtbar Wirkung – viele der Gäste zeigten sich tief bewegt und beeindruckt von dem, was sie bei uns erleben durften.



„Im Kabinett hat jedes Mitglied eine feste Aufgabe, die im sozialen Bereich verankert ist“, betonte Distrikt-Pressesprecher Valentin Schmeling. Umso mehr freute es uns, auf Menschen zu treffen, für die gesellschaftliches Engagement nicht nur ein Wort ist.



Wir bedanken uns herzlich für das große Interesse und den offenen Austausch. Aus diesem Besuch nehmen auch wir viel mit – allen voran den wertvollen Kontakt zu den Lions aus Norddeutschland. Es hat uns riesige Freude gemacht, so tolle, engagierte Menschen kennenlernen zu dürfen.