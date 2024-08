Buntes Programm: Dorffest am 14. September

Dass wir am Samstag, 14. September, von 10 bis 18 Uhr unser kunterbuntes Dorffest feiern, hat sich längst herumgesprochen. Welche reizvollen Dinge jedoch die kulinarischen und unterhaltungsmäßigen Details der Veranstaltung ausmachen, das verraten wir Ihnen erst heute.

Friedensdorf-Kennerinnen und -Kennern läuft bereits das Wasser im Mund zusammen, wenn sie an die schmackhaften Frühlingsrollen denken, die im „Mr. Crunchy“-Foodtruck angeboten werden. Doch auch alle weiteren Gerichte auf der Asian Food-Speisekarte der vietnamesischen Anbieter sind die reinsten Gaumenfreuden. Ebenso viel Begeisterung weckt das Angebot von „Don tak“, der mit diversen Sushi-Gerichten und anderen japanischen Köstlichkeiten seine Gäste verwöhnen will.

Aber wir locken unsere Gästeschar auch mit hausgemachten Leckereien! Das Friedensdorf-Küchenteam steckt bereits in den Vorbereitungsarbeiten für unser Dorffestcafé an der Rua Hiroshima: Der Teig für Kuchen- und Tortenböden wird angerührt und eingefroren, damit feinstes Gebäck aller Geschmacksrichtungen rechtzeitig in die Backöfen wandern kann. Und auch die Grillwürstchen und Nackenkoteletts für die vielen Besucherinnen und Besucher werden bald geordert, damit unser Schwenkgrill am Festtag mit reichlich Brutzelware belegt werden kann.

Rund um die ersten Gebäude an der Rua Hiroshima wird es eine attraktive Mischung aus Unterhaltung, Musik und Spielen geben. Zum Beispiel von den „Fudies“, die Rock-Covers zum Besten geben, „d-studio“ (Hip-Hop und Street Dance aus Japan) oder einem Frauen- und Männerchor aus dem Land der aufgehenden Sonne.

Aufregende Showelemente liefert die Zauberkünstlerin „Rika Magie“, die bereits vielfach mit Preisen ausgezeichnet wurde. Beim Tanzprojekt „Move in School“ werden die Friedensdorfkinder und alle Gäste im Kindesalter animiert, die Tanzbewegungen des Bühnenteams mitzumachen. Das macht auf jeden Fall Laune! Die Tanzgruppe „Hula Moani“, eine Trommelgruppe, der afghanische Sänger Timo Fakhri und die Yosakoi-Tanzgruppe aus Maastricht runden das Programm ab.

Dosenwerfen, Entenangeln, Kinderschminken und Bastelstände werden von befreundeten Vereinen, Künstlern und verschiedenen Lions Clubs organisiert. Die Kinder können Wandersteine bemalen am Stand des Freundeskreises aus Mayen, Bilder malen, basteln oder schicke Armbänder anfertigen.

Etwas Besonderes ist der Demokratie-Stand des Friedensdorf Bildungswerkes: Hier können Buttons mit Slogans zum Thema Demokratie angefertigt werden. Außerdem wird zu diesem Thema eine Diskussionsecke zum Austausch auf Augenhöhe angeboten.