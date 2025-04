Ein Huhn schenkt Hoffnung

In der kargen, von Dürre geplagten Landschaft der afghanischen Provinz Baghlan ist Hoffnung oft ein rares Gut. Doch im kleinen Dorf Agli zeigt sich, was gelebte Menschlichkeit bewirken kann: Ein einfaches Huhn – scheinbar unbedeutend – schenkt Familien eine Zukunft. Es bedeutet eine warme Mahlzeit am Tag, eine Grundlage für das Überleben.

Dank des Hühnerprojekts von Friedensdorf International haben im vergangenen Jahr 500 Haushalte Hühner erhalten – nicht nur in Agli, sondern in mehreren Dörfern der gesamten Provinz. Die Wirkung ist enorm: Eier als tägliche Nahrung, ein Hahn und Hennen zur Zucht – für viele Familien ist das heute die einzige warme Mahlzeit des Tages. In einem Land, in dem Hunger zum Alltag gehört, schenkt ein Huhn neue Perspektiven. Es bedeutet Nahrung für Kinder. Es bedeutet ein kleines Stück Würde zurück in einem Alltag, der von Mangel und Sorge geprägt ist.

„Wir hören von Müttern, die ihren Kindern endlich wieder etwas Warmes geben können – ein Ei, ein Stück Brot, ein wenig Tee“, berichtet Claudia Peppmüller vom Friedensdorf. „Es sind berührende Geschichten von Überleben, Würde und Dankbarkeit.“ Die Hilfe reicht weit über das Materielle hinaus – sie stärkt Gemeinschaften, schafft neue Lebensgrundlagen und schenkt Menschen neue Hoffnung.

Und diese Hoffnung braucht Unterstützung. Kurz vor Ostern 2025 sollen 1.000 weitere Familien, vorwiegend alleinerziehenden Müttern, jeweils neun Hennen und einen Hahn übergeben werden. „Die Hühner werden direkt von Vertretern unserer Partnerorganisation, dem Afghanischen Roten Halbmond, in der Region verteilt“, erläutert Claudia Peppmüller.

Schenken Sie eine Zukunft. Schenken Sie ein Huhn.

Jetzt spenden – über den Link www.friedensdorf.de oder direkt an das Spendenkonto bei der Stadtsparkasse Oberhausen:

IBAN: DE59 3655 0000 0000 1024 00

BIC: WELADED1OBH

Stichwort: Afghanistan

Fotos (2): André Hirtz