Einladung ins Kino am Sonntag, 14.9.2025

Im Gespräch über 25 Jahre Projektarbeit in Kambodscha und die Schreckensherrschaft der Roten Khmer vor 50 Jahren

Seit 25 Jahren leisten wir Projektarbeit in Kambodscha, über 40 Basisgesundheitsstationen hat das Friedensdorf in dem südostasiatischen Land finanziert, Projekte für die Kinder von Müllsammlerfamilien sind entstanden, ein Kindergarten, Entbindungsstationen. Bei all dem war Chau Kim Heng dabei, unser kambodschanische Projektpartner und inzwischen längst Freund. Mit ihm wird Jan Jessen, NRZ-Kriegs- und Krisenjournalist und auch längst Freund des Friedensdorfes, sprechen über die Anfänge der Projektarbeit, über Hengs Heimat und auch über das, was seine Kindheit und Jugend wie die vieler anderer Kambodschanerinnen und Kambodschaner massiv und nachhaltig geprägt hat: die Schreckensherrschaft der Roten Khmer, deren Beginn nun 50 Jahre zurückliegt. Chau Kim Heng hat sie erlebt, hat seine Eltern verloren und als ältester Sohn Verantwortung für seine jüngeren Geschwister übernommen. In seiner Autobiographie „Mein Leben ohne Kindheit“ hat er die Geschehnisse aufgearbeitet. Er hat Physik in der ehemaligen DDR studiert und lebt heute mit seiner Familie in Phnom Penh, von wo aus er sich auf vielfältige Weise für die Menschen und besonders die Kinder seiner Heimat engagiert.

Weiterer Bestandteil der Veranstaltung im Luna (dem kleinen Saal des Essener Astra-Theaters) wird die Vorführung des Films „The Killing Fields“ von 1984 sein. Der britische Spielfilm basiert auf der wahren Geschichte der Freundschaft zwischen dem Kambodschaner Dith Pran und dem amerikanischen Reporter Sydney Schanberg in eben diesen Jahren, die nun ein halbes Jahrhundert zurückliegen.

Gegen eine Spende als Eintritt freuen sich die Redner gemeinsam mit dem Friedensdorf auf viele interessierte Besucher.

Wo: Luna im Astra-Theater, Teichstr. 2, 45127 Essen

Wann: Sonntag, 14.9.2025, Einlass ab 10:30 Uhr, die Veranstaltung wird etwa von 11:00-14:00 Uhr dauern