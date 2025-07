Friedensdorf bittet um Sachspenden

Der Bedarf ist groß, die Spendenbereitschaft lässt jedoch aktuell deutlich nach: Das Friedensdorf bittet die Leute der Region, dringend benötigte Sachspenden abzugeben. Besonders Kleidung, Schuhe, gut erhaltenes Spielzeug, Bettwäsche und Haushaltswaren werden dringend gebraucht – für die Versorgung der Kinder in Oberhausen sowie für Hilfsgütertransporte in Partnerländer.

„Noch vor wenigen Wochen konnten wir täglich Spenden entgegennehmen. Inzwischen spüren wir einen Rückgang, der unsere tägliche Arbeit deutlich erschwert“, so Sarah Beckmann von der Sachspendenabteilung des Friedensdorfes. Dabei sind es so viele Dinge die hier täglich benötigt werden.

Darunter fallen zum Beispiel weite Jogginghosen für die Schützlinge in der Heimeinrichtung des Friedensdorfes. Viele der Kinder, die zur medizinischen Behandlung nach Deutschland kommen, haben eine Verletzung am Bein. Dies macht das Tragen einer normalen Hose für eine gewisse Zeit unmöglich. Aber auch Crocs für den Nassbereich sind immer Mangelware. Darüber hinaus fehlt es nun an weiteren Sachspenden. Gebraucht wird eigentlich fast alles – auch Erwachsenenbekleidung. Die Kleidung sollte in so einem guten Zustand sein, dass man diese auch an einen Freund weitergeben würde. Ausgenommen sind ein paar Dinge wie Elektrogeräte, Bücher, Puzzles oder Gesellschaftsspiele. „Geschirr kann nur ab vier Personen angenommen werden“, erklärt Sarah Beckmann und fügt hinzu, dass gerne auch ausgefallener Trödel an der Lanterstraße 21 in Dinslaken sehr willkommen ist.

So vielfältig wie der Bedarf im Friedensdorf ist, so vielfältig sind auch oft die Fragen der Spenderinnen und Spender zu diesem Thema.

Können sie das wirklich gebrauchen? Wieso können Sie nicht einfach Sachen in die Mülltonne schmeißen die nicht brauchbar sind? Warum schicken Sie keine defekten Textilien in ihre Projektländer? Ist es richtig, dass jetzt defekte Kleidung nicht mehr in den Hausmüll darf? Was passiert mit meiner Sachspende? Wo kann ich meine Sachspende abgeben?

Sie haben ebenfalls Fragen, Sie haben eine Idee zu einer Sachspendensammlung oder können sogar auf ihrem Privatgrundstück einen Sammelcontainer stellen? Gehen Sie mit uns in den Dialog, wir freuen uns über die Kontaktaufnahme unter: 02064-49740, oder per Mail an: kleidung@friedensdorf.de

Kontakt für Sachspenden:

Friedensdorf International

Lanterstraße 21

46539 Dinslaken-Oberhausen

www.friedensdorf.de

Abgabezeiten der Sachspenden:

Montag, Mittwoch & Freitag von 8-16 Uhr

Dienstag & Donnerstag von 8-18 Uhr

Samstag von 8-15.30 Uhr