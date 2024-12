Friedenskalender, Tag 16: Die Unterstützung für unseren Besuchstag im Schloss Beck

Einmal im Jahr machen unsere Kinder einen großen Ausflug: Alle zusammen dürfen Ende September mehrere Stunden lang den Freizeitpark Schloss Beck besuchen. Um so eine große Gruppe zu transportieren, braucht man motorisierte Unterstützung. Die bieten uns die Ruhrbahn Essen, deren Fahrer-Team die Dorfkinder zuverlässig zum Park-Gelände in Kirchhellen bringt, wo sie einem hohen Spaßfaktor begegnen. Der Dank dafür geht auch an die Chefin von Schloss Beck, Renate Kuchenbäcker (rundes Foto), die an diesem Tag nur für über 150 Mädchen und Jungen die Pforten öffnet.