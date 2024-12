Heute ist Sonntag – trotzdem ist die Zentrale des Friedensdorfes besetzt. Insgesamt sieben Kräfte sorgen dafür, dass Ihnen werktäglich und auch am Wochenende per Anruf geholfen oder die Weg gewiesen wird, wenn sie uns in der Zentrale an der Lanterstraße besuchen. Die Sieben sind Elli Brinkmann, Heike Erker, Dietmar Heise (Foto!), Marion Kaluza, Silke Schuhmacher, Steffi Volkinger und Tanja Wissmann.