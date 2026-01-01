Koordinationsstelle München sucht Verstärkung im Raum Bayern und Baden-Württemberg

Medizinische Hilfe für Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten in Deutschland und vor Ort.

Das Büro der Koordinationsstelle München der Hilfsorganisation FRIEDENSDORF INTERNATIONAL

sucht ab sofort eine/n Mitarbeiter*in in GFB oder Teilzeit für max. 20 Stunden wöchentlich.

Ihre Aufgaben

Dokumentation und Sicherstellung der organisatorischen und administrativen Aufgaben

Aktive und nachhaltige Kontaktpflege zu Krankenhäusern, Ehrenamtlichen und Spendern

Koordination der Kinderbetreuung in Krankenhäusern im Raum Bayern/BW und Akquise neuer Freibehandlungsplätze in weiteren Kliniken

Absicherung der Kontaktpflege bei der Betreuung der Kinder

Reisebereitschaft und regelmäßige Präsenz in den Krankenhäusern

Sie bringen mit

Interesse und Begeisterungsfähigkeit für die Arbeit von Friedensdorf International

Abgeschlossene Berufsausbildung oder abgeschlossenes Studium

sicheres Auftreten und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

Englischkenntnisse und weitere Fremdsprachen wünschenswert

gute EDV-Kenntnisse (MS-Office, Outlook)

Organisationstalent, Belastbarkeit, Teamfähigkeit, Selbstständigkeit

Bereitschaft zu teilweiser Abend- und Wochenendarbeit sowie abwechselnder Abend- und Wochenend-Telefonrufbereitschaft

Führerschein Klasse B

Wir bieten

Eine sinnstiftende Tätigkeit in einem engagierten Team

Ein abwechslungsreiches und verantwortungsvolles Aufgabengebiet

Ein Arbeitsumfeld, in dem Menschlichkeit und Unterstützung im Mittelpunkt stehen

Vergütung in Anlehnung nach TVöD VKA Kommune

Vermögenswirksame Leistungen und Möglichkeit der betrieblichen Altersvorsorge

Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch für Vorabinformationen zur Verfügung.

Wir bitten um schriftliche Bewerbungen an:

Friedensdorf International

Lanterstr. 21

46539 Dinslaken

oder per E-Mail an bewerbung@friedensdorf.de