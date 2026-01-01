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Koordinationsstelle München sucht Verstärkung im Raum Bayern und Baden-Württemberg

Medizinische Hilfe für Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten  in Deutschland und vor Ort.

Das Büro der Koordinationsstelle München der Hilfsorganisation FRIEDENSDORF INTERNATIONAL

sucht ab sofort eine/n Mitarbeiter*in in GFB oder Teilzeit für max. 20 Stunden wöchentlich.

Ihre Aufgaben

  • Dokumentation und Sicherstellung der organisatorischen und administrativen Aufgaben
  • Aktive und nachhaltige Kontaktpflege zu Krankenhäusern, Ehrenamtlichen und Spendern
  • Koordination der Kinderbetreuung in Krankenhäusern im Raum Bayern/BW und Akquise neuer Freibehandlungsplätze in weiteren Kliniken
  • Absicherung der Kontaktpflege bei der Betreuung der Kinder
  • Reisebereitschaft und regelmäßige Präsenz in den Krankenhäusern

Sie bringen mit

  • Interesse und Begeisterungsfähigkeit für die Arbeit von Friedensdorf International
  • Abgeschlossene Berufsausbildung oder abgeschlossenes Studium
  • sicheres Auftreten und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
  • Englischkenntnisse und weitere Fremdsprachen wünschenswert
  • gute EDV-Kenntnisse (MS-Office, Outlook)
  • Organisationstalent, Belastbarkeit, Teamfähigkeit, Selbstständigkeit
  • Bereitschaft zu teilweiser Abend- und Wochenendarbeit sowie abwechselnder Abend- und Wochenend-Telefonrufbereitschaft
  • Führerschein Klasse B

Wir bieten

  • Eine sinnstiftende Tätigkeit in einem engagierten Team
  • Ein abwechslungsreiches und verantwortungsvolles Aufgabengebiet
  • Ein Arbeitsumfeld, in dem Menschlichkeit und Unterstützung im Mittelpunkt stehen
  • Vergütung in Anlehnung nach TVöD VKA Kommune
  • Vermögenswirksame Leistungen und Möglichkeit der betrieblichen Altersvorsorge

Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch für Vorabinformationen zur Verfügung.

Wir bitten um schriftliche Bewerbungen an:

Friedensdorf International
Lanterstr. 21
46539 Dinslaken

oder per E-Mail an bewerbung@friedensdorf.de

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