Koordinationsstelle München sucht Verstärkung im Raum Bayern und Baden-Württemberg

Medizinische Hilfe für Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten in Deutschland und vor Ort.
Das Büro der Koordinationsstelle München der Hilfsorganisation FRIEDENSDORF INTERNATIONAL
sucht ab sofort eine/n Mitarbeiter*in in GFB oder Teilzeit für max. 20 Stunden wöchentlich.
Ihre Aufgaben
- Dokumentation und Sicherstellung der organisatorischen und administrativen Aufgaben
- Aktive und nachhaltige Kontaktpflege zu Krankenhäusern, Ehrenamtlichen und Spendern
- Koordination der Kinderbetreuung in Krankenhäusern im Raum Bayern/BW und Akquise neuer Freibehandlungsplätze in weiteren Kliniken
- Absicherung der Kontaktpflege bei der Betreuung der Kinder
- Reisebereitschaft und regelmäßige Präsenz in den Krankenhäusern
Sie bringen mit
- Interesse und Begeisterungsfähigkeit für die Arbeit von Friedensdorf International
- Abgeschlossene Berufsausbildung oder abgeschlossenes Studium
- sicheres Auftreten und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
- Englischkenntnisse und weitere Fremdsprachen wünschenswert
- gute EDV-Kenntnisse (MS-Office, Outlook)
- Organisationstalent, Belastbarkeit, Teamfähigkeit, Selbstständigkeit
- Bereitschaft zu teilweiser Abend- und Wochenendarbeit sowie abwechselnder Abend- und Wochenend-Telefonrufbereitschaft
- Führerschein Klasse B
Wir bieten
- Eine sinnstiftende Tätigkeit in einem engagierten Team
- Ein abwechslungsreiches und verantwortungsvolles Aufgabengebiet
- Ein Arbeitsumfeld, in dem Menschlichkeit und Unterstützung im Mittelpunkt stehen
- Vergütung in Anlehnung nach TVöD VKA Kommune
- Vermögenswirksame Leistungen und Möglichkeit der betrieblichen Altersvorsorge
Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch für Vorabinformationen zur Verfügung.
Wir bitten um schriftliche Bewerbungen an:
Friedensdorf International
Lanterstr. 21
46539 Dinslaken
oder per E-Mail an bewerbung@friedensdorf.de