Lebensmittel für das hungernde Afghanistan

Im Rahmen des 90. Hilfseinsatzes für Afghanistan konnten wir uns Mitte November ein Bild von der Lage vor Ort machen. In einem Flüchtlingscamp in Torkham, das sehr ländlich direkt an der pakistanischen Grenze liegt, zeigten sich katastrophale Zustände. Den afghanischen Helfern fehlte es an Medikamenten, Decken, Wasser, Lebensmitteln, Zelten und Sanitäranlagen.

Durch die Unterstützung unserer Partnerorganisation, dem Afghanischen Roten Halbmond, konnte über den Bezirk Torkham hinaus auch in Kandahar wertvolle Hilfe für viele Menschen geleistet werden. Aus diesem Grund wurde FRIEDENSDORF INTERNATIONAL aktiv und leistete Hilfe durch die Bereitstellung von lebenswichtigen Medikamenten, medizinischem Material, Windeln und Aufbaukost. Mit diesem „Hilfspaket“ konnten rund 140.000 Kinder akut versorgt werden.

Nach diversen verheerenden Naturkatastrophen im Jahr 2023, die jegliche Infrastruktur weitgehend zerstörten, stieg die Nahrungsmittelknappheit ins Unermessliche. Viele Provinzen des Landes waren betroffen. Daher wurden Anfang April diesmal 3.000 unverzichtbare Lebensmittelpakete in die Provinzen Balkh, Nangahar, Kuna, Helmand, Sinjar und Kandahar geliefert und durch unsere Partner verteilt. Bereits im Februar 2024 finanzierten wir in Kooperation mit der Deichmann-Stiftung zusätzlich 3.000 Decken für vier Flüchtlingscamps in Laghman.

Laut Prognosen der Vereinten Nationen leiden rund 20 Millionen Menschen in Afghanistan Hunger. Etwa 29,2 Millionen Menschen benötigen humanitäre Hilfe – das sind zwei Drittel der Gesamtbevölkerung.

FRIEDENSDORF INTERNATIONAL bittet um weitere Spenden an: Stadtsparkasse Oberhausen, IBAN: DE59 3655 0000 0000 1024 00, SWIFT-BIC: WELADED1OBH, Stichwort „Afghanistan“