Mitarbeiter*in für die Krankengymnastik

Die Oberhausener Hilfsorganisation Friedensdorf International sucht einen Mitarbeiter für die Krankengymnastik und Ergotherapie in der Rehabilitation zur Behandlung der kranken und verletzen Kinder mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden.

Friedensdorf International bemüht sich um Kinder aus Krisenregionen, denen in ihren Heimatländern keine ausreichende medizinische Hilfe zuteil wird. Kurzzeitig werden diese Kinder zur medizinischen Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen, wo sie unentgeltlich in Krankenhäusern behandelt und zur postoperativen Versorgung in die Heim- und Pflegeeinrichtung des Friedensdorfes entlassen werden. In der Rehabilitationsabteilung des Friedensdorfes wird die notwendige Physiotherapie und Ergotherapie durchgeführt. Die physiotherapeutischen und ergotherapeutische Anwendungen müssen gezielt auch auf die Bedingungen zugeschnitten werden, die die Kinder nach Rückkehr in ihre Heimatländer vorfinden.

Nach abgeschlossener medizinischer Behandlung werden die Kinder in ihre Heimatländer zurückgeführt und dort gemeinsam mit den lokalen Partnerorganisationen an ihre Familien übergeben. Um den weiteren Genesungsverlauf und die Fortführung der Behandlung in den Heimatländern sicherstellen zu können, ist eine entsprechende Dokumentation der Krankenberichte und Physiotherapie erforderlich.

Die Arbeitszeit kann mit durchschnittlich 40 Stunden in der Rehabilitationsabteilung angelegt werden und beinhaltet gemäß Dienstplan auch Wochenenddienste. Die Vergütung des Jahresvertrags erfolgt in Anlehnung an den TVÖD. Flexibilität, Teamfähigkeit sowie Interesse an den Arbeitsinhalten der Hilfsorganisation Friedensdorf International sind zwingend notwendig. Für die Krankengymnastik ist ein anerkannter Abschluss der Physiotherapie, Ergotherapie o.ä. erforderlich.

Das bringen Sie mit:

Teamfähigkeit sowie ein kollegialer und freundlicher Umgang

Empathie im Umgang mit unseren Schützlingen

Flexibilität

Bereitschaft für Wochenenddienste

anerkannter Abschluss der Physiotherapie, Ergotherapie o.ä.

Benefits:

Das Friedensdorf handelt nachhaltig und in sozialer Verantwortung

Eine sinnstiftende und vielseitige Tätigkeit in einem hochmotivierten und kollegialen Team

Vergütung in Anlehnung an den TVöD

Vermögenswirksame Leistungen und Möglichkeit der betrieblichen Altersvorsorge

Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch für Vorabinformationen zur Verfügung.

Wir bitten um schriftliche Bewerbungen an:

Friedensdorf International

Lanterstr. 21

46539 Dinslaken

oder per E-Mail an bewerbung@friedensdorf.de