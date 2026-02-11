Beliebter Hallentrödel des Friedensdorfes

Am Samstag, 7. März 2026, lädt das Friedensdorf International in Kooperation mit Friedas Welt erneut zum beliebten Hallentrödel an die Lanterstraße ein. Von 11 bis 15 Uhr öffnet die Lagerhalle des Friedensdorfes in Dinslaken ihre Türen für Besucherinnen und Besucher.



Angeboten wird eine vielfältige Auswahl an hochwertiger Second-Hand-Kleidung, ausgefallenen Dekorationsartikeln, Spielzeug sowie Haushaltswaren. Ergänzt wird das Sortiment durch Feinkostprodukte aus Friedas Welt, darunter Essige, Öle, Dips und Liköre.



Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Gäste dürfen sich auf Kaffee, hauseigenen Kuchen sowie Currywurst freuen, solange der Vorrat reicht.



Termin: Samstag, 7. März 2026, 11–15 Uhr

Ort: Lagerhalle des Friedensdorfes, Lanterstraße 21, 46539 Dinslaken