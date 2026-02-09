Friedensdorf in Japan

Am vergangenen Wochenende durften wir erneut Teil der großen NGO-Messe „One World Festival“ in Osaka sein. Seit einigen Jahren stellen wir uns dort regelmäßig vor und informieren über unsere Arbeit.



Besonders schön: An unserem Stand kamen auch diesmal wieder ehemalige Praktikantinnen und Praktikanten zusammen – ein echtes Wiedersehen voller Erinnerungen. Ebenso haben wir uns sehr gefreut, unsere frühere Kollegin Akana Katsuda begrüßen zu dürfen.



Ein besonderer Moment war zudem der Besuch von Melanie Saxinger, Generalkonsulin am Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland Osaka-Kobe.



Eine tolle Unterstützung haben wir zudem von unserem ehemaligen Praktikanten Ken erfahren: Mit seinem Tee-Projekt „One cup, One step“ sammelte er Spenden für das Friedensdorf.