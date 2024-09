Blättern Sie doch gerne mal durch unsere Bildergalerie vom Dorffest

Bilder sagen mehr als Worte. Deshalb haben wir beschlossen, an dieser Stelle gar nicht viel zu schreiben, sondern Ihnen die schönsten Fotos vom Dorffest 2024 als Bildergalerie zu präsentieren. Wir sind hochbeeindruckt von der Resonanz auf das bunte Treiben an der Rua Hiroshima! Bei allerbestem Spätsommerwetter kamen geschätzte 4000 Besucher/innen aller Altersklassen und genossen das Angebot mit Trödelmarkt, exquisit bestückten Ständen, Kinderbespaßung und Bühnenprogramm. Dazu gab es ausgesuchte Gaumenfreuden wie Kuchen, Torten, Grillfleisch, Asia-Food und kühle Getränke. Ein rundum gelungenes Event zugunsten der Kinder im Friedensdorf. Wir schicken auf diesem Wege ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten und freuen uns auf das Dorffest 2025!