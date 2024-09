Kleiderkammer St.Sebastian aus Solingen spendet 5000 Euro

Friedensdorf-Botschafter Uli Preuss (mit Scheck) bedankte sich bei den Helfern Angelika Dors, Josef Wirth, Waltraut Buchmüller (sitzend), Veronika Tappert, Petra Herder und der Initiativenbeauftragten der Gemeinde Bina Vermeegen (von links. Auf dem Bild fehlt Helferin Ulla Krauß).

Bis zu drei Mal im Jahr spenden die Mitglieder der Kleiderkammer St.Sebastian hohe Beträge an caritative Einrichtungen. Diesmal war das Friedensdorf an der Reihe. Die Kleiderkammer der katholischen Gemeinde St.Sebastian in Solingen-Ohligs gab 5000 Euro. Friedensdorf-Botschafter Uli Preuss nahm symbolisch den Scheck entgegen.

“Danke, das Sie damit die Arbeit von Friedensdorf International so wertschätzen”, sagte der Friedensdorf-Helfer, der selber seit 1987 der Oberhausener Hilfsorganisation zusammen mit seiner Frau nahe steht.Mit ihrer Spende hilft die Kleiderkammer gleich doppelt. Zum einen können Bedürftige in Solingen-Ohligs gespendete Kleider und Haushaltswaren für kleines Geld erwerben. Aus dem Gesamterlös gibt es darüber hinaus immer beeindruckende Beträge für andere Einrichtungen.