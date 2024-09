Ihre Anfahrt mit Pkw oder ÖPNV zum Dorffest am 14. September

Traditionell oder digital: beides bieten wir an! Sie sind eher der Landkarten-Typ? Keine Problem! Klicken Sie auf die Grafik über diesem Beitrag, dann wird Ihnen angezeigt, wie Sie am Samstag, 14. September unser großes Dorffest erreichen.

Wenn Sie mit dem Pkw kommen, bedenken Sie bitte: Direkt am Friedensdorf gibt es keine Parkmöglichkeiten! Besucher*innen können es an der benachbarten Pfeilstraße, an der Hünenbergstraße oder – wenn sie mit dem Fahrrad kommen – auf unserem Gelände versuchen. Beides ist aber aus Rücksicht auf Anwohner und die Bummler im Friedensdorf nicht zu empfehlen.

Ratsam dagegen ist, auf unseren Pendeldienst von 10 bis 18.30 Uhr zwischen der Friedensdorf-Zentrale in Dinslaken und dem Festgelände zu setzen. Durchgehend transportieren unsere Sprinter-Busse die Angereisten vom Parkplatz an der Zentrale bis zur Rua Hiroshima – und später wieder zurück zum Ausgangspunkt in Hiesfeld. Gelegenheit zum Parken gibt’s auf unserem Gelände zwischen der Verwaltung und dem Zentrallager an der Lanterstraße sowie im umliegenden Gewerbegebiet.

Empfehlenswert ist aber auch eine Anreise mit dem Öffentlichen Personennahverkehr. Die entsprechende Grafik können Sie hier gerne downloaden. Bushaltestellen in der näheren Umgebung sind vorhanden. So entgehen Sie dem Parkstress und können der An- und Rückreise ganz entspannt entgegensehen.