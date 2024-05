BLOG: 74. Hilfseinsatz Angola

30. April 2024

Friedensdorf-Team vor Ort in Angola

Seit dem 23.04.2024 befinden sich Birgit Hellmuth und Jens Große – Weischede in Angola. Gemeinsam mit unserer Partnerorganisation, Kimbo Liombembwa, haben sie über 70 verletzte und kranke Kinder für eine medizinische Versorgung in Deutschland ausgewählt. Diese Hilfe ist dringend notwendig, denn die Ärmsten können sich noch nicht mal mehr eine medizinische Grundversorgung leisten. Das ist besonders bitter für die Kinder, die an einer Brandverletzung oder Knochenentzündung leisten. Mehr als sonst, berichten die Familien, dass sie nicht mehr wissen wie sie die tägliche Mahlzeit für ihre Kinder sicherstellen können. Keine Arbeit, gestiegene Lebensmittel- und Benzinpreise erschweren das (Über)leben.

2. Mai 2024

Abschiedsfeier

Kein Kind kehrt zurück in sein Heimatland ohne eine Abschiedsfeier. Ein wichtiges Ritual, das die Mädchen und Jungen im Friedensdorf lieben. In der nächsten Woche dürfen sich 20 genesene angolanische Kinder auf ihre Familien freuen. Bevor sie ihre Heimreise antreten, haben sie gemeinsam mit ihren Freunden gesungen, getanzt und verschiedene Spiele gemacht. Geflügelbratwurst, leckere Salate und ein Wassereis zum Nachtisch rundeten das Fest ab.

Im Vorfeld der Feier hatten sich unsere Kolleg(inn)en gemeinsam mit vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter*nnen mächtig Mühe gemacht, um das Programm vorzubereiten. Tisch und Bänke mussten aufgestellt, Möbel, Wände und Raumdecken dekoriert und einige Spiele vorbereitet werden. Mit viel Freude durchliefen die Kinder diverse Geschicklichkeitsparcours, die natürlich ihrem Alter entsprechend eingeteilt waren.

Neben guter Laune und begeisterter Spielfreude half vor allem dies bei der Programmgestaltung: das Wetter spielte mit – der Lorenz brannte förmlich auf die Aktiven hernieder. Den härtestens Job hatte unser Koch Sandro am Grill, der mit 30 Grad Celsius von oben und 100 Grad „von unten“ zu kämpfen hatte. Unsere Kinder dankten es ihm, indem sie jede Menge Würstchen aus Hühnchenfleisch verputzten.

Das Festprogramm endete mit eine gelungenen Siegerehrung nach dem Finale des Spieleparcours. Am Nachmittag endete der liebevoll gestaltete Abschied für unsere jungen angolanischen Kinder, die bald den Rückweg in ihre Heimat antreten. (Fotos: Sansom, Friedensdorf)