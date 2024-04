Lions satteln auf: Club Hamminkeln spendet 8000 Euro für unsere Arbeit

Auf unserem Foto sind zu sehen (hinten von links): Holger Ebbert und Wolfgang Tarrach sowie vorne Lions-Präsident Hans Oomen, Wolfgang Mertens (Friedensdorf) und Theo Büning.

Seit vielen Jahrzehnten sind die Deutschen Lions dem Friedensdorf International in enger Partnerschaft verbunden. Die Arbeit unserer Kinderhilfseinrichtung wurde von den Lions immer stark unterstützt.

Leider ist seit einigen Jahren ein deutlicher Rückgang der Spendensumme zu verzeichnen. Der Spendenrückgang, verbunden auch mit dem Rückgang der Zahl der zur Verfügung stehenden Behandlungsplätze in den Kliniken, hat gravierende Folgen: Statt, wie bisher, vier können 2024 nur noch zwei Charterflüge durchgeführt werden, jeweils einer nach Angola und Afghanistan. Und das vor dem Hintergrund steigenden Bedarfs an medizinischer Hilfe.

Der Lions Club Hamminkeln hatte beschlossen, ab 2021 eine Patenschaft für das Friedensdorf zu begründen und sich verpflichtet, jährlich einen Betrag von mindestens 3.000 Euro bereitzustellen. Dabei handelt es sich nicht um Patenschaften für einzelne Kinder, sondern um eine für das gesamte Dorf. Bereits in den vergangenen Jahren hat der Hamminkelner Lions Club diesen Betrag auf 5000 Euro aufstocken können. In diesem Jahr hat sich der Club entschlossen, diesen Beitrag nochmals zu erhöhen. Finanziert wird diese Maßnahme unter anderem aus den Einnahmen des Adventskalenderverkaufs, der auch im letzten Jahr wieder hervorragend lief.

„Wegen dieses Erfolges können wir unseren Patenschaftsbeitrag 2024 auf 8000 Euro anheben“ sagte Hans Oomen, Präsident des Lions Clubs 2023/24, bei der Spendenübergabe im Hamminkelner Rathaus. Wolfgang Mertens, langjähriger stellvertretender Leiter des Friedensdorfes, nahm den Betrag dankbar entgegen und hofft, dass sich weitere Clubs der Idee des Lions Clubs Hamminkeln anschließen, eine Friedensdorf-Patenschaft zu übernehmen und sich so an einer planbareren Finanzierung der Arbeit beteiligen. „Die Lions haben schon in der Vergangenheit wirklich viel für das Friedensdorf getan!“, freut sich Mertens. „Aber die Idee, eine Patenschaft zu übernehmen, verbindet uns nochmals ein Stück mehr und hilft uns sehr bei einer verlässlichen Planung.“

„Seit 1967 helfen wir verletzten und kranken Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten durch medizinische Behandlungen hier bei uns. Mit nachhaltigen Projekten verbessern wir die medizinische Versorgung in verschiedenen Ländern weltweit und unsere friedenspädagogische Arbeit fördert soziales Bewusstsein“, so Mertens weiter.

Ausblick 2024

Für das Friedensdorf ist es bitter, angesichts des steigenden Bedarfs „nur noch“ zwei Charterflüge durchführen zu können und nicht mehr vier, wie noch vor der Pandemie.

„Wenn wir unsere Hilfe von der emotionalen Seite betrachten, würden wir am Liebsten zehn Charterflüge füllen und so vielen Kindern wie nur möglich eine medizinische Behandlung ermöglichen. Aber unserer Hilfe sind Grenzen gesetzt, der Bedarf in unseren Partnerländern ist zu groß. Für uns muss es die oberste Maxime bleiben, dass wir verantwortungsvoll mit den Kindern umgehen und nur so viele nach Deutschland holen, wie wir bestmöglich versorgt wissen. Das schulden wir auch allen Eltern“, sagt Birgit Stifter, Leiterin des Friedensdorfes, in ihrem Jahresbericht 2023. Nach wie vor ist auch die Situation in den Krankenhäusern entscheidend für die Friedensdorf-Hilfe. Besonders in den

Bereichen Unfallchirurgie, Orthopädie und Urologie werden aktuell dringend Behandlungsplätze gesucht.

Auch die Hilfe vor Ort in den anderen Projektländern soll weiterlaufen.

Der Lions Club Hamminkeln wird das Friedensdorf in seiner Arbeit weiter nach Kräften unterstützen. Wer als Privatperson oder als Firma dem Friedensdorf helfen möchte, kann dies gerne tun: Spendenkonto: Stadtsparkasse Oberhausen IBAN: DE59 3655 0000 0000 1024 00 SWIFT-BIC: WELADED1OBH.