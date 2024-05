BLOG: Hilfseinsatz Zentralasien

Für sechs Kinder geht es zurück in die Heimatländer Kirgistan, Usbekistan und Tadschikistan.



Schon Tage vor ihrer Abreise nach Kirgistan, erklärte Aelina mit strahlenden Augen jedem, dass sie nach Hause fliegen darf. Das hatte ihr der behandelnde Arzt fest versprochen. Am 22. Mai 2024 war es dann endlich soweit. Gemeinsam mit unseren Friedensdorf-MitarbeiterInnen Birgit Hellmuth, Phuong Truong und Max Mohr flog sie in ihr Heimatland Kirgistan zurück, wo ihre Familie schon auf sie wartete. Kirgistan ist eines von drei Ländern, wo unserem Team über unsere Partnerorganisation, „Foundation Together To Health“, Kinder für eine medizinische Behandlung vorgestellt, aber auch laufende Projekte besucht werden. Danach geht es nach Usbekistan und Tadschikistan.





Kirgistan, 25. Mai 2024

Inzwischen wurden uns über 130 Kinder mit unterschiedlichen Erkrankungen vorgestellt. Anders als noch vor wenigen Wochen in Angola, sehen wir hier kein Kind was an einer stark eitrigen Knochenentzündung erkrankt ist. Dafür leiden hier mehr Kinder an urologischen Erkrankungen, die einer Behandlung in Deutschland bedürfen.

Usbekistan, 26. Mai 2024

Seit gestern Abend befinden wir uns in Usbekistan. Auch hier durften sich drei Familien freuen, ihre genesenen Kinder in den Arm zu nehmen. Heute haben wir gemeinsam mit unserer Partnerorganisation „Fond Soglom avlod uchun“ begonnen, kranke Kinder zu sichten.