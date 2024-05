Demokratie vs. Diktatur: Mit Jan Jessen über wichtige Themen reden!

„Mit der Demokratie verhält es sich wie mit der Gesundheit. Wie wichtig Gesundheit ist, fällt uns meist erst dann auf, wenn wir krank sind. “ (Jan Jessen)



Vor den Europawahlen 2024 laden wir Sie herzlich zu einer besonderen Veranstaltung ein, bei der der renommierte Krisen- und Konfliktjournalist Jan Jessen von der FUNKE Mediengruppe zu Gast sein wird.

Gemeinsam wollen wir darüber reflektieren, wie wir den demokratischen Rechtsstaat schützen können und welche Auswirkungen der Verlust von Demokratie sowohl für Deutschland als auch weltweit haben könnte. Besonders wichtig ist es uns, die Stimmen von Menschen zu hören, die unter Diktaturen gelitten haben. Lassen Sie uns gemeinsam über diese wichtigen Themen sprechen und Lösungsansätze entwickeln.

Die Veranstaltung findet am Dienstag, den 04.06.2024 ab 19:00 Uhr in der Schlosserei des Zentrum Altenbergs, Hansastr.20 in 46049 Oberhausen statt. Die Teilnahme ist kostenlos!

Weitere Infos: bildungswerk@friedensdorf.de