Dorffest im Friedensdorf International: Ein Tag für die ganze Familie

Am Samstag, 12. September 2026, öffnen wir wieder unsere Tore und laden herzlich zum großen Dorffest nach Oberhausen ein. Von 10 bis 18 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreicher Tag mit Musik, Unterhaltung, Mitmachaktionen, kulinarischen Angeboten und besonderen Einblicken in unsere Arbeit.

Das Dorffest ist zugleich ein Tag der offenen Tür. Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit, das Friedensdorf kennenzulernen, mit Mitarbeitenden ins Gespräch zu kommen und mehr über die medizinische Einzelfallhilfe, unsere weltweiten Hilfsprojekte, das Ehrenamt sowie unsere Bildungsarbeit zu erfahren.

Abwechslungsreiches Bühnenprogramm

Fotos: Kim Wachtmeister

Auf unserer Bühne sorgen unter anderem Zauberkünstler Marc Weide, die Musiker Bastian Korn, Terrel Woodburry und die Tanzgruppe Todoroki Yosakoi für Unterhaltung. Auch unsere Friedensdorf-Kinder präsentieren eigene Auftritte. Darüber hinaus dürfen sich die Gäste auf viele weitere Künstler, Tanzgruppen und musikalische Beiträge freuen.



Zauberer & Comedian Marc Weide:



Angebote für Kinder

Auch abseits der Bühne gibt es auf dem gesamten Gelände viel zu entdecken. Für Kinder stehen zahlreiche Spiel-, Kreativ- und Mitmachangebote bereit. Unter anderem gibt es Kinderschminken, eine Schatzsuche und viele weitere Aktionen für unterschiedliche Altersgruppen.

Fotos: Kim Wachtmeister

Kulinarische Vielfalt

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt. Angeboten werden Spezialitäten vom Grill, Reibekuchen, vietnamesische Frühlingsrollen, hausgemachte Kuchen und Torten, Eis, kalte Getränke und viele weitere Leckereien. Auch ein Bierwagen gehört zum Angebot.

Fotos: Kim Wachtmeister

Ein besonderes Highlight sind unsere geführten Dorfrunden durch unser Medizinzentrum. Dabei erhalten die Gäste seltene Einblicke hinter die Kulissen des Friedensdorfes und erfahren mehr über unsere medizinische Versorgung der Kinder hier vor Ort. Außerdem besteht die Gelegenheit, mit Mitarbeitenden und Unterstützenden ins Gespräch zu kommen.

Mitmachaktion: Fischkonserven für Afghanistan

Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Auch in diesem Jahr können Besucherinnen und Besucher unser Dorffest nutzen, um direkt zu helfen. Für unsere Hilfsprojekte in Afghanistan sammeln wir Fischkonserven (Thunfisch, Sardinen oder Hering in Tomatensauce), die Anfang November gemeinsam mit einem Charterflug in das Land transportiert werden.

Fischkonserven sind lange haltbar, liefern wertvolle Nährstoffe und können Familien in einer akuten Notlage schnell und unkompliziert versorgen. Sie sind deshalb ein wichtiger Bestandteil unserer Lebensmittelhilfe.

Die Hilfe wird dringend benötigt: Millionen Menschen in Afghanistan – darunter viele Kinder – leiden unter akuter Ernährungsunsicherheit. Dürren, Erdbeben und drastisch gekürzte internationale Hilfsgelder verschärfen die Situation zusätzlich.

Wer möchte, kann eine oder mehrere Fischkonserven zum Dorffest mitbringen und im Friedensdorf abgeben. Start der Sammelaktion ist das Dorffest, die Aktion läuft bis zum 15. Oktober. Mehr Infos zu der Sammelaktion hier.

Wann & Wo

📅 Samstag, 12. September 2026

🕙 10:00 bis 18:00 Uhr

📍 Rua Hiroshima 1, 46147 Oberhausen

Der Eintritt ist frei.

Anreise und kostenloser Shuttleservice

Da am Veranstaltungsgelände keine ausreichenden Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen, bitten wir alle Besucherinnen und Besucher, die ausgewiesenen Parkflächen an der Lanterstraße zu nutzen.

Von dort fährt während des gesamten Dorffestes regelmäßig ein kostenloser Shuttleservice zum Veranstaltungsgelände an der Rua Hiroshima und wieder zurück.

Die Erlöse des Dorffestes kommen unserer Arbeit für Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten zugute.

Wir freuen uns auf einen besonderen Tag mit vielen Gästen, schönen Begegnungen und einem abwechslungsreichen Programm für die ganze Familie.