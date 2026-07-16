Wir sammeln Fischkonserven für Afghanistan

Bewährte Hilfsaktion startet erneut – Spenden können vom 12. September bis 15. Oktober abgegeben werden

Bereits 2023 haben wir erfolgreich Fischkonserven für Afghanistan gesammelt. 850 Kilogramm konnten wir damals mit einem Charterflug in das Land bringen und über den Afghanischen Roten Halbmond (ARCS) an bedürftige Familien verteilen. Besonders berührt hat uns die große Solidarität: Zahlreiche Menschen beteiligten sich an der Aktion – darunter auch Schülerinnen und Schüler, die in ihren Schulen oder privat Fischkonserven für Kinder in Afghanistan sammelten.



Jetzt starten wir erneut einen Spendenaufruf. Hintergrund ist die dramatische Versorgungslage in Afghanistan. Besonders große Sorge bereitet ARCS derzeit die Versorgung der zahlreichen Rückkehrerfamilien aus Iran und Pakistan. Hinzu kommen viele alleinerziehende Mütter, die ihre Kinder unter schwierigsten Bedingungen versorgen müssen und dringend auf Unterstützung angewiesen sind.



Afghanistan gehört weiterhin zu den Ländern mit den schwersten humanitären Krisen weltweit. Millionen Menschen leiden unter Ernährungsunsicherheit. Besonders betroffen sind Kinder. Anhaltende wirtschaftliche Probleme, Naturkatastrophen und der Rückgang internationaler Hilfen verschärfen die Situation zusätzlich.



„Wir haben die Situation in Afghanistan selbst erlebt und wissen, wie viel selbst eine einzige Fischkonserve für eine Familie bedeuten kann. Jeder Mensch, der unsere Aktion unterstützt, hilft mit, dass wir die freien Frachtkapazitäten unseres Charterfluges sinnvoll nutzen können – für Familien, die oft nicht wissen, wie sie ihre Kinder am nächsten Tag satt bekommen“, erklärt Friedensdorf-Mitarbeiterin Claudia Peppmüller.

Der nächste Afghanistan-Charterflug verbindet Hilfe in beide Richtungen: Verletzte und kranke Kinder reisen zur medizinischen Behandlung nach Deutschland, während genesene Kinder in ihre Heimat und zu ihren Familien zurückkehren. Gleichzeitig bringt der Charterflug dringend benötigte medizinische Hilfsgüter nach Afghanistan. Freie Frachtkapazitäten möchten wir erneut nutzen, um Fischkonserven für besonders bedürftige Familien mitzunehmen.





Gesucht werden ungeöffnete Fischkonserven, beispielsweise Thunfisch, Sardinen oder Hering in Tomatensauce, die bei Abgabe noch mindestens ein Jahr haltbar sind.



So können Sie helfen:

• Start der Sammlung: 12. September 2026

• Erste Abgabemöglichkeit: beim Friedensdorf-Dorffest am 12. September 2026, 10.00 bis 18.00 Uhr

• Ende der Sammlung: 15. Oktober 2026



Abgabestelle:

Friedensdorf International

Lanterstraße 21

46539 Dinslaken

Jede gespendete Fischkonserve wird mit dem Charterflug im November nach Afghanistan transportiert und dort über den Afghanischen Roten Halbmond an Familien verteilt, die dringend auf Unterstützung, gerade im Winter, angewiesen sind.

(Foto: André Hirtz)





