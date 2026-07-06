Resilienz stärken, Zukunft gestalten: „ZUKUNFTSHELDEN“

Dank der finanziellen Unterstützung der Bürgerstiftung der Stadtsparkasse Oberhausen kann das Friedensdorf Bildungswerk das Resilienzprojekt „ZUKUNFTSHELDEN – gestärkt durchs Leben!“ an drei Oberhausener Grundschulen umsetzen. Die Grundschülerinnen und Grundschüler der Melanchthonschule, der Hartmannschule sowie der Schule an der Oranienstraße profitieren künftig von den Trainings der Resilienztrainerin Melanie Neth.

Aktuelle Studien, darunter der Deutschland-Report 2020 sowie der DAK-Präventionsradar 2024, zeigen, dass immer mehr Kinder und Jugendliche unter Stress, Ängsten, Mobbing, Lernproblemen und sozialen Herausforderungen leiden. Gesellschaftliche Krisen, Digitalisierung, Leistungsdruck, Schnelllebigkeit und die zunehmende Bedeutung sozialer Medien beeinflussen den Alltag vieler Kinder bereits in jungen Jahren. Umso wichtiger ist es, ihre Resilienzfähigkeit frühzeitig zu stärken.

Genau hier setzt das Projekt „ZUKUNFTSHELDEN – gestärkt durchs Leben!“ an. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren und verfolgt das Ziel, sie in ihrer emotionalen und sozialen Entwicklung zu unterstützen. Die Schülerinnen und Schüler lernen, Herausforderungen und Belastungen besser zu bewältigen, ihre eigenen Stärken zu erkennen und mit schwierigen Situationen konstruktiv umzugehen.

Unter dem Leitgedanken „Prävention statt Kuration“ trägt das Projekt dazu bei, die Bildungs- und Lebensqualität von Kindern nachhaltig zu fördern. Gleichzeitig schafft es wichtige Voraussetzungen für eine mental gestärkte, respektvolle und friedvolle Gesellschaft von morgen.

Die Trainings finden während der Unterrichtszeit direkt im Klassenverband statt. Dabei werden zentrale Kompetenzen wie eigenverantwortliches Handeln, emotionale Regulierung, Selbstwirksamkeit, Lösungsorientierung, Konfliktfähigkeit sowie die Entwicklung eines positiven Selbstbildes vermittelt. Um die Inhalte altersgerecht und praxisnah zu gestalten, kommen verschiedene Methoden wie Rollenspiele, Bewegungseinheiten, Meditationen und gemeinsame Reflexionsrunden zum Einsatz.

Wie die Inhalte konkret vermittelt werden, zeigt ein Beispiel aus dem Training: In einem Rollenspiel begegnen die Kinder der Figur „Stressica“ – ein Wortspiel aus „Stress“ und „Jessica“. Stressica provoziert und beleidigt die Kinder. Die Aufgabe besteht darin, die eigene „Muthaltung“ zu bewahren und sich nicht zu einer negativen Reaktion verleiten zu lassen. Stattdessen lernen die Schülerinnen und Schüler, mit einem Kompliment oder einer positiven Reaktion zu antworten. Auf diese Weise erfahren sie, wie Konflikte entschärft werden können und wie überraschend wirksam wertschätzendes Verhalten sein kann.

„Mit den Zukunftshelden möchten wir Kinder frühzeitig dabei unterstützen, Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten zu entwickeln und gestärkt durchs Leben zu gehen“, erklärt Resilienztrainerin Melanie Neth. „Gerade in einer Zeit, die viele Herausforderungen mit sich bringt, sind emotionale Stärke, Selbstvertrauen und soziale Kompetenzen wichtige Schlüssel für eine gesunde Entwicklung.“

Das Friedensdorf Bildungswerk bedankt sich herzlich bei der Bürgerstiftung der Stadtsparkasse Oberhausen für die Förderung des Projekts und das damit verbundene Engagement für die Zukunftschancen von Kindern in Oberhausen.