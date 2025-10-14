Drei Tage Adventsstimmung für den guten Zweck

Glühweinduft, Lichterglanz und vorweihnachtliche Freude: In diesem Jahr lädt das Friedensdorf zu einem dreitägigen Weihnachtsmarkt auf dem eigenen Gelände ein. Vom 21. bis zum 23. November 2025 verwandelt sich die Rua Hiroshima in ein stimmungsvolles Winterdorf, das Besucherinnen und Besucher mit einem vielfältigen Programm, kulinarischen Spezialitäten und liebevoll gestalteten Ständen empfängt.



Von regionalen Köstlichkeiten und Glühwein über Handarbeiten, Kunstwerke und Geschenkideen bis hin zu Mitmachaktionen für Groß und Klein – der Weihnachtsmarkt bietet für jeden Geschmack etwas. Familien dürfen sich auf ein Märchenhaus, Kinderschminken, Bastelaktionen und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm freuen. Natürlich sind auch Bratwurst und Punsch fester Bestandteil des Angebots.



Ein besonderes Highlight: An allen drei Tagen schaut der Nikolaus vorbei und verteilt kleine Überraschungen an die Kinder.



„Nachdem wir mit vereinten Kräften und der Unterstützung einiger Service-Clubs zwei Jahre jeweils sieben Wochen beim Weihnachtsmarkt im Centro aktiv gewesen sind, haben wir uns dazu entschlossen – nicht zuletzt auch bedingt durch die Umstrukturierung des Centro-Weihnachtsmarktes – unseren eigenen, kleinen und charmanten Weihnachtsmarkt im Friedensdorf zu begehen“, erklärt Sarah Beckmann, die im Friedensdorf die Verantwortung für die Veranstaltung trägt. „Auch in diesem Jahr dürfen wir uns über die starke Unterstützung der Service-Clubs freuen, ohne die die Umsetzung nicht möglich wäre und mit denen wir den Weihnachtsmarkt an der Rua Hiroshima gemeinsam auf die Beine stellen.“



Zu den engagierten Unterstützern zählen der Rotary Club Oberhausen, ZONTA Club Oberhausen Rheinland, Rotaract Mülheim an der Ruhr, Lions Club Hünxe, Rotary Club Oberhausen Antony-Hütte, Lions Club Oberhausen, Inner Wheel Club Mülheim/Ruhr-Oberhausen sowie der Lions Club Oberhausen Glückauf.



Alle Erlöse des Weihnachtsmarktes fließen direkt in die Arbeit des Friedensdorf und kommen somit den Kindern zugute, die medizinische Hilfe und Unterstützung benötigen.



Damit die Besucherinnen und Besucher den Weihnachtsmarkt ganz entspannt genießen können, bietet das Friedensdorf einen kostenlosen Shuttle-Service an. Geparkt werden kann an der Verwaltung des Friedensdorfes an der Lanterstraße in Dinslaken, von wo aus regelmäßig Busse zur Rua Hiroshima und zurück pendeln.



Öffnungszeiten des Friedensdorf-Weihnachtsmarktes:

• Freitag, 21. November: 17.00 – 22.00 Uhr

• Samstag, 22. November: 14.00 – 22.00 Uhr

• Sonntag, 23. November: 18.00 – 21.00 Uhr