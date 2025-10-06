Verlust der Altkleidercontainer-Stellplätze im Ratinger Stadtgebiet – Friedensdorf vor großen Herausforderungen

Das Friedensdorf musste zum Ende des vergangenen Monats alle Altkleidercontainer im Stadtgebiet Ratingen entfernen – nach fast drei Jahrzehnten. Diese Entscheidung bedeutet einen herben Rückschlag, denn die Sammlung von Kleiderspenden spielt seit vielen Jahren eine zentrale Rolle in der Arbeit des Friedensdorfes.



Die Kleidung aus den Containern wird dringend für die Kinder benötigt, die zur medizinischen Behandlung nach Deutschland kommen. Darüber hinaus werden regelmäßig Hilfsgütersendungen in die Heimatländer der Friedensdorf-Kinder organisiert, um die dortige Versorgung zu verbessern.



Ursprünglich hatte sich Friedensdorf International um die Vergabe der Sammelstellen beworben. Im Rahmen eines Losverfahrens gingen die Stellplätze jedoch an einen Mitbewerber. Damit verliert das Friedensdorf eine bedeutende Sammelmöglichkeit, deren Erträge für die humanitäre Arbeit dringend gebraucht werden.



„Wir bedauern diese Entwicklung sehr und appellieren an die Bevölkerung im Raum Ratingen, auch weiterhin Kleidung für das Friedensdorf zu sammeln und zu spenden – trotz des Wegfalls der gewohnten Containerstandorte“, so Sarah Beckmann vom Friedensdorf.



„Wir wissen, dass es für viele Menschen praktischer war, ihre Spenden in den Containern abzugeben“, so Sarah Beckmann weiter. „Umso mehr hoffen wir nun auf die Solidarität und Unterstützung der Ratingerinnen und Ratinger, die uns auf anderen Wegen helfen, unsere wichtige Arbeit für Kinder in Not fortzusetzen.“



Dass dies möglich ist, zeigt das Engagement vieler Unterstützerinnen und Unterstützer: So sammelt beispielsweise Wilhelm Schevardo vom Lions Club Würselen seit Jahren Kleidung und Sachspenden in seiner Garage und bringt sie regelmäßig persönlich nach Dinslaken.



Die Verantwortlichen des Friedensdorfes bitten darum, weiterhin aktiv zu bleiben und die Sammelaktionen auf andere Weise zu unterstützen. Jede Spende – ob Kleidung, Geld oder Sachgüter – trägt dazu bei, das Engagement für Kinder in Not aufrechtzuerhalten und die Arbeit des Friedensdorfes auch in Zukunft zu sichern.

Kontakt:

Friedensdorf International

Lanterstraße 21

46539 Dinslaken

Tel.: 02064 / 49740