Friedensdorf startet Weihnachtsaktion „Zauber ein Lächeln“

Ein Lächeln kann vieles verändern – vor allem für die Kinder des Friedensdorfes, die nach schweren medizinischen Behandlungen in Deutschland eine lange Zeit fernab ihrer Familien verbringen müssen. Damit sie sich in dieser Zeit wohlfühlen, startet das Friedensdorf auch in diesem Jahr die Weihnachtsaktion „Zauber ein Lächeln“.



Gesammelt werden dringend benötigte neue Kleidungsstücke, feste Schuhe, Hygiene- und Bastelartikel, die den Kindern Freude schenken und ihren Alltag erleichtern. „Viele unserer Mädchen und Jungen kommen nur mit dem an, was sie am Körper tragen – oftmals sogar barfuß“, erklärt Claudia Peppmüller vom Friedensdorf. „Umso wichtiger sind passende Kleidung, wetterfeste Schuhe und kleine Dinge, die den Kindern Freude bereiten.“



Auf der Wunschliste stehen unter anderem:

• Kleidung (Größen 110–164, besonders Socken, T-Shirts, Jogginghosen, leichte Jacken, Boxershorts)

• Schuhe (Größe 23–42, besonders dringend 34–38)

• Hausschuhe (Größe 23–42, bevorzugt Kunststoff, z. B. Crocs)

• Hygieneartikel (Zahnbürsten, Zahnpasta, Shampoo, Duschgel, Feuchttücher)

• Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Malsachen, Perlen, Modelliermasse, Spiele, Rätselhefte, kleine Leinwände u. v. m.)



Die Spenden können bis spätestens Montag, den 15. Dezember 2025 in der Zentralstelle des Friedensdorfes in Dinslaken (Lanterstr. 21, 46539 Dinslaken) oder in den Interläden in Oberhausen und Alt-Oberhausen abgegeben werden. Wichtig: Es werden ausschließlich Neuwaren angenommen, um die Kinder bestmöglich und langfristig ausstatten zu können.



Wer die Aktion zusätzlich finanziell unterstützen möchte, kann dies mit einer Geldspende unter dem Stichwort „Zauber ein Lächeln“ tun (Stadtsparkasse Oberhausen, IBAN: DE59 3655 0000 0000 1024 00).



„Mit jeder Spende schenken Sie den Kindern nicht nur Kleidung und Materialien, sondern vor allem ein Stück Normalität und Freude. Ein strahlendes Kinderlachen ist der schönste Dank“, so Claudia Peppmüller.



Weitere Informationen zur Aktion und zu den Abgabestellen gibt es unter www.friedensdorf.de.