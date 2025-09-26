Ein Tag voller Lachen und Glücksmomente

Es ist schon eine wunderbare Tradition geworden: Auch in diesem Jahr durften unsere Friedensdorf-Kinder dank der herzlichen Einladung der Familie Kuchenbäcker einen unvergesslichen Tag im Freizeitpark Schloss Beck erleben.



Ob Astronauten-Tester, Bötchen-Fahren, Riesen-Rutsche oder – wie sollte es anders sein – die heißgeliebte Marienkäferbahn: Die Freude und das Strahlen in den Gesichtern der Kinder hätten schöner nicht sein können. Und natürlich durfte auch die leckere Portion Pommes nicht fehlen, die den Tag perfekt abgerundet hat.



Von Herzen sagen wir Danke an die Familie Kuchenbäcker für dieses besondere Geschenk, das den Kindern und uns so viel Freude bereitet hat. Wir alle tragen noch lange diese tollen Eindrücke und Erinnerungen mit uns – und freuen uns schon jetzt auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr.

Ein weiteres großes Dankeschön geht natürlich auch an die Verantwortlichen sowie die Fahrer der Ruhrbahn GmbH, die die Kinder auch in diesem Jahr wieder sicher zum Freizeitpark Schloß Beck gefahren haben.