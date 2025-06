Ein Kreis der Hoffnung schließt sich: Wenn Hilfe Geschichte schreibt

Und die Verbindung reicht noch weiter: Auch seine Tochter, Rosalina Celine, war kürzlich zur Behandlung aufgrund einer schweren urologischen Behandlung im Friedensdorf. „Ich bin nicht nur ein ehemaliges Kind des Friedensdorfes“, sagt José mit Tränen in den Augen. „Ich bin ein Vater, dem man das Wertvollste im Leben zurückgegeben hat: die Gesundheit seiner Tochter.“

In Angola spricht er darüber. In Schulen, in Dörfern, in Krankenstationen. Er erzählt von Schmerz – aber auch von Hoffnung. Und von der Kraft der Menschlichkeit.

„Ich habe den Krieg gesehen“, sagt er. „Ich habe erlebt, was es heißt, wenn alles zerfällt. Aber ich durfte auch erleben, was es bedeutet, wenn jemand an dich glaubt. Ich wünsche mir, dass dieses Licht, das ich gefunden habe, noch viele Kinder erreicht. In Angola. In Afghanistan. In all den Ländern, in denen Kinder leiden.“

Der Moment, wenn Kinder gesund in ihre Heimat zurückkehren, ist schwer in Worte zu fassen. Es ist ein Abschied – und ein Aufbruch. Ein leiser Sieg gegen das Leid.