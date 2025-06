Vom 26. bis 31. Mai war unser Friedensdorf-Team in Gambia unterwegs. Unsere Kolleginnen Marina Demirciyan, Saskia Kosi und unser ehrenamtlicher Arzt Dr. Tobias Bexten haben vor Ort Großartiges geleistet.

Zwei Kinder durften nach erfolgreicher Behandlung wieder in ihre Heimat zurückkehren – ein unglaublich emotionaler Moment für alle Beteiligten. Gleichzeitig haben acht neue Kinder die Chance auf ein gesundes Leben bekommen: Sie wurden zur medizinischen Versorgung nach Deutschland gebracht.

Insgesamt wurden rund 150 Kinder in Banjul und Jahaly vorgestellt – viele davon leiden unter schweren Herzkrankheiten, neurologischen Erkrankungen oder geistigen Behinderungen. Einige Kinder konnten bereits für eine Behandlung in Deutschland registriert werden. Ihre Unterlagen werden nun sorgfältig geprüft, und wir hoffen, sie in den kommenden Jahren bei uns im Friedensdorf willkommen zu heißen.

Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unserer langjährigen Partnerorganisation Project Aid The Gambia ist dabei ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg.