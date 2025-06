Brennpunkte der Erde – Im Gespräch mit Jan Jessen

Der Klimawandel ist längst keine ferne Bedrohung mehr – er ist Lebensrealität. In Ländern wie Afghanistan, Bangladesch, Vietnam oder Malawi zeigen sich seine Folgen schon heute mit voller Wucht: Dürren, Überschwemmungen, Hunger, Flucht.

Der Journalist Jan Jessen, Krisen- und Konfliktjournalist für die FUNKE Mediengruppe, berichtet an diesem Abend von seinen Reisen in Länder, in denen der Klimawandel bereits dramatische Spuren hinterlässt. Im Gespräch mit Rebecca Proba vom Friedensdorf Bildungswerk erzählt er von Begegnungen, Projekten und Eindrücken aus Regionen, in denen die Klimakrise längst Alltag geworden ist.

Gemeinsam werfen sie einen Blick auf Deutschlands Rolle im Klimaschutz, thematisieren verbreitete Klimamythen und diskutieren, wie gefährlich es wird, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse ignoriert oder geleugnet werden.

Ein Abend über die spürbaren Folgen einer globalen Krise – und darüber, was jetzt zählt.

Datum: Dienstag, 08.07.25

Uhrzeit: 19:00 Uhr

Ort: Zentrum Altenberg (Hansastr. 20 in 46049 Oberhausen)

Eintritt: frei